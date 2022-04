Kim Dickens torna in Fear The Walking Dead 7 (e anche nell’ottava stagione già annunciata) e i fan non possono far altro che iniziare a sfregarsi le mani in attesa di quello che succederà. Non è la prima volta che si parla del ritorno della bella attrice protagonista dello spin-off di The Walking Dead e lei stessa lo aveva già fatto in tv affermando che il suo personaggio non è morto a metà della quarta stagione come tutti credevano.

La conferma adesso arriva anche dal ‘cattivo’ della serie, Colman Domingo alias Victor Strand. Secondo quanto ha rivelato a ComicBook.com sembra che ci sia proprio lui dietro il ritorno della bella protagonista e che il piano sia partito da una telefonata:

“Sono stato molto determinante nel ritorno di Kim… Non è solo la mia migliore amica, un’ottima collega, ma sapeva anche che stavo facendo delle richieste agli showrunner. Volevo assicurarmi che Kim sapesse che sarebbe stata ben curato al suo ritorno in uno spettacolo che ha contribuito a costruire da zero. Volevo assicurarmi che sapesse che non solo il cast e la troupe, ma anche i proprietari e i produttori dello spettacolo, sono felici di riaverla indietro”.

Colman Domingo, ora produttore della serie co-creata da Robert Kirkman e Dave Erickson, è stato determinante nel ritorno di Kim Dickens in Fear The Walking Dead 7 per continuare la storia di Madison. L’attrice reciterà come guest star nella seconda metà della stagione 7 e dovrebbe tornare come personaggio regolare nell’ottava stagione.

Il resto lo scopriremo solo quando la serie tornerà finalmente in onda a partire dal prossimo 17 aprile su AMC negli Usa. Dopo i primi due, gli episodi saranno disponibili in streaming una settimana prima sulla piattaforma streaming della rete. E in Italia? La settima stagione dovrebbe andare in onda su MTV di Sky ma non abbiamo ancora una data precisa, come sempre accade quando si parla di Fear The Walking Dead purtroppo.