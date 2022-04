Ancora due nuovi episodi di FBI 4 e FBI International su Rai2 in prima visione assoluta per l’Italia e in prima serata: il franchise creato dal veterano del genere crime procedurale Dick Wolf continua con gli appuntamenti del sabato sera con la quarta stagione della serie originale, in compagnia della prima del suo più recente spin-off.

La programmazione di FBI 4 e FBI International è partita lo scorso febbraio, in concomitanza con l’altra coppia di serie made in CBS piazzate al venerdì sera, NCIS 19 e NCIS: Hawai’i, anche in questo caso legate da un progetto di franchise e da episodi crossover.

FBI 4 e FBI International sono in onda sabato 9 aprile rispettivamente col dodicesimo e l’undicesimo episodio di ciascuna stagione. Ecco la trama di FBI 4 per l’episodio dal titolo Sotto Pressione in onda dalle 21.20, subito dopo la consueta edizione del Tg2 Post.

Dopo una corsa contro il tempo i Federali riescono a bloccare un attentato che avrebbe dovuto compiersi con l’uso di un camion bomba.

La serata di Rai2 con FBI 4 e FBI International prosegue dalle 22:10 con l’undicesimo episodio dello spin-off dal titolo La tratta: ecco la trama.

Mark Douglas, poliziotto di New York in servizio in Transnistria, uno Stato autoproclamatosi indipendente, inizia ad indagare autonomamente sul rapimento di una donna.

FBI 4 e FBI International si fermeranno per una settimana durante le vacanze di Pasqua: il 16 aprile, infatti, le due serie non vanno in onda su Rai2, per poi tornare regolarmente nel palinsesto del sabato sera della rete a partire dal 23 aprile con due nuovi episodi. Entrambe sono disponibili anche in streaming su Raiplay.

