Miracoli E Rivoluzioni dei Foja è quel disco che forse nemmeno la stessa band partenopea si aspettava. Dario Sansone, il frontman, sa bene cosa voglia dire folk ma a quanto pare durante il lockdown – contesto in cui l’intero disco è stato concepito – ha subito il fascino di quella storica affermazione di Ghigo Renzulli: “Il rock è tensione”, e se nelle 12 tracce che compongono Miracoli E Rivoluzioni c’è tutta la poesia napoletana più viscerale e schietta, la tensione che i Foja vi hanno riversato rende l’album un’opera rock.

Miracoli E Rivoluzioni dei Foja è questo: un disco di contaminazioni che si completano a vicenda, senza quella sapidità che rende immangiabile il piatto e senza il piccante che rende impercettibili i sapori. In questa nuova giostra di suoni, la voce di Dario Sansone cambia contenitore arrivando alle vette creative e sinusoidali di Eddie Vedder. Conclusione, questa, che trova complicità a partire da Nunn’è Ancora Fernuta, che sarebbe la classica canzone pop del cuore se non fosse per quell’amara riflessione sull’individualismo della razza umana.

Duje Comme Nuje si apre con un riff di chitarra acustica che strizza l’occhio a Bob Dylan, e l’inclusività di influenze si sposa con il tema trattato: l’amore senza genere, quello fatto di persone che lottano insieme. Incontriamo il vecchio amico dell’indie Davide Toffolo in A Cosa Stai Pensando?, con quel mood uptempo che ci ricorda i Cure di Close To Me. Santa Lucia è un teatro in cui rappa e danza Clementino per raccontare la storia di una donna pronta a risorgere dalle sue ceneri.

Con queste 4 tracce i Foja conquistano l’ascoltatore, anche quello più novello. In tutto il disco non mancano i riff aggressivi – ‘Na Cosa Sola, Addò Se Va – le ballate mai banali – Stella – i momenti di folk intellettuale – Pe’ Te Sta’ Cchiù Vicino, A Mano ‘E D10S – e nemmeno altri ospiti eccellenti come Enzo Gragnaniello nella bellissima ‘Nmiezo “]A Niente. Un disco fatto di tante sfumature che insieme ci regalano un ottimo esempio di musica dalle ampie vedute.

Miracoli E Rivoluzioni dei Foja è anche il centro di una serie di showcase di presentazione che rispetteranno il seguente calendario: