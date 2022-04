Arrivano finalmente alcuni importanti chiarimenti da TIM, per quanto riguarda gli ormai noti problemi Alice Mail. Se il servizio ancora non funziona, infatti, ci sono delle nozioni che dobbiamo aggiungere rispetto a quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri. Sostanzialmente, l’assistenza della compagnia telefonica, incalzata sui social da utenti inferociti per le anomalie che hanno caratterizzato l’intera settimana, sta gradualmente rendendo ufficiali alcune novità concepite dallo stesso operatore. Vediamo come stanno le cose, dopo i più recenti feedback.

Ancora problemi Alice Mail: TIM ammette che potrebbero essere nati dal nostro tipo di connettività

Premesso che, ad oggi, la soluzione ai problemi Alice Mail prevede che modifichiate alcuni parametri dei server in entrata e in uscita, come vi abbiamo riportato attraverso vari approfondimenti negli ultimi giorni, ci sono altre questioni da dover esaminare attentamente oggi 9 aprile. In particolare, parte delle anomalie venute a galla durante questo mese potrebbero essere legate anche al tipo di connettività alla quale ci appoggiamo, come sospettato da tante persone di recente. Una conferma, a tal proposito, ci arriva direttamente da TIM con un commento pubblicato su Facebook:

“Ciao, se hai un profilo basic ti ricordo che per la casella BASIC e l’utilizzo di clienti di posta è necessaria una connettività TIM Fissa o Mobile altrimenti puoi utilizzare la WEBMAIL. Inoltre ti consiglio di modificare la password dell’account sostituendola con una robusta e di inserire un recapito alternativo che ti consenta di recuperare la password in autonomia. Buona giornata“.

Insomma, i problemi Alice Mail non sono solo legati ad impostazioni da modificare, ma anche ad una chiara scelta da parte dell’operatore. Almeno per quanto concerne specifiche modalità di accesso e login alla propria casella di posta elettronica. Avete seguito le recenti istruzioni venute a galla? Fateci sapere con un commento qui di seguito.

