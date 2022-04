La disponibilità PS5 resta un miraggio non per pochi gamers che vogliono acquistarla presso grosse catene di elettronica online, ancor di più presso rivenditori fisici. Eppure, per quanto riguarda le poche unità in vendita (spesso presso alquanto dubbi bagarini) c’è da segnalare un calo di prezzo dei modelli di console di casa Sony. Come a dire che la situazione potrebbe grosso modo normalizzarsi, magari non subitissimo ma in un futuro non molto lontano.

Mat Piscatella, analista di NPD, ha condiviso alcuni dati significativi in proposito nelle scorse ore sul suo account Twitter. Sempre per la disponibilità PS5 presso canali di vendita non proprio ufficiali, i prezzi minimi della console indicati da StockX sono diminuiti nel corso dell’ultimo anno. Affidandosi a queste strade alternative è possibile ora accaparrarsi il prodotto ad un costo più vicino a quello di listino ufficiale, rispetto a 12 mesi fa e nonostante le unità a disposizione siano ancora poche.

Qualche dato è d’obbligo: lo scorso 8 aprile 2021, una PlayStation 5 nella sua standard edition veniva venduta (per il mercato statunitense) a non meno di 779 dollari. Lo stesso modello ora non supera (solitamente) i 659 dollari. Per l’esemplare PlayStation 5 Digital poi, il valore è sceso da 755 dollari a 652 dollari. Per quanto i valori indicati non siano proprio quelli di listino, c’è da dire che oggi scegliendo questi canali alternativi di rifornimento si potrebbero subire rincari decisamente meno importanti rispetto al recente passato.

Per la cronaca, sempre Mat Piscatella ha esaminato la situazione dei bagarini o comunque delle vendite alternative pure per le ultime Xbox. Su quest’ultimo fronte le cose vanno decisamente meglio (anche per la maggiore disponibilità della soluzione presso le catene specializzate e non). Proprio per i prodotti di casa Sony, i valori di rivendita sono quasi prossimi a quelli ufficiali, rendendo di fatto quasi inutile ricorrere all’alternativa non ufficiale.

