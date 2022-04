Aisha eliminata ad Amici di Maria De Filippi ed è polemica sui social. Da qualche giorno ormai non si parla d’altro su Twitter tra gli appassionati del programma TV che giunge alla sua edizione numero 21 con quella a cavallo tra 2021 e 2022 di cui faceva parte anche la cantante Aisha.

Tra le più talentuose del programma, almeno nell’edizione attualmente in corso, sicuramente tra le voci più interessanti e meritevoli di arrivare fino alla finalissima. Aisha, però, ha interrotto il suo percorso al serale di Amici di Maria De Filippi stasera, prima eliminata della quarta puntata del Talent show Mediaset. TUTTE LE ANTICIPAZIONI

Ma per lei non è sicuramente terminato il percorso nella musica italiana ed internazionale. Al contrario: inizia proprio adesso con un premio targato OneRepublic. Aisha è infatti stata scelta da Ryan Tedder in persona per duettare sulle note di Sunshine, il singolo del gruppo che nella versione italiana avrà proprio Aisha come ospite d’eccezione.

E questa attestazione di stima da parte della band internazionale non ha fatto altro che alimentare ulteriormente le polemiche social conseguenti all’eliminazione della cantante da Amici. Come è possibile, infatti, che una voce come quella di Aisha non sia stata valutata abbastanza meritevole di proseguire al serale e sia invece stata scelta per un duetto così importante?

Questo l’interrogativo dei tanti fan che la sostengono via social, fino ad inveire contro i docenti del programma che hanno preso la decisione di escluderla dalla competizione. Aisha infatti ha lasciato Amici nella quarta puntata in onda sabato 9 aprile 2022 su Canale 5.