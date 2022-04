Adriano Celentano è morto. Questa è la notizia che non vogliamo mai leggere ma che purtroppo oggi ha affollato alcuni siti web e i social ma non per la sua veridicità ma per via delle polemiche che ne sono scaturite quando tutti hanno capito che si trattava dell’ennesima bufala. In un momento così delicato per la vita di tutti e il nostro futuro sembra che c’è ancora chi ha voglia di usare titoli falsi per ottenere qualche click o qualche commento e anche oggi è proprio il Molleggiato a finire sotto la lente.

Adriano Celentano, classe 1938, è in realtà vivo e vegeto e i suoi fan hanno preso di mira chi in queste ore ha dato la falsa notizia della sua morte. Secondo quanto riporta l’informatissimo sito Bufale.net sembra che qualcuno abbia deciso di usare un titolo ingannevole per attirare qualche lettore al grido di “Adriano Celentano non ce l’ha fatta” e senza usare parole a senso unico come ‘Adriano Celentano è morto’.

A corredo della notizia c’era anche una foto dell’artista italiano e questo non ha fatto altro che spingere i suoi fan e i curiosi a capire meglio cosa quale fosse il contenuto. A quel punto il danno è stato fatto e la notizia della presunta morte di Adriano Celentano è balzata su molti siti e sui social dove le polemiche non sono mancate soprattutto da parte di chi chiede a gran voce regole precise per queste notizie o presunte tali.

Non è la prima volta che gli artisti finiscono nel macinino dei titoli attira click e in passato abbiamo letto della morte di Pippo Baudo, addirittura di un terribile incidente in cui era rimasto coinvolto Gigi Buffon e, infine, la morte di Berlusconi, più volte annunciata in realtà in questi ultimi anni. Vite allungate? Speriamo proprio di sì.