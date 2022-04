Brutte notizie per i fan di Can Yaman: Viola come Il Mare slitta. In molti aspettavano con ansia i primi promo della serie tv con Can Yaman e Francesca Chillemi ma, in realtà, non solo non li vedremo in rotazione su Canale5 ma tra qualche giorno non assisteremo nemmeno ai primi episodi. A quanto pare Mediaset ha deciso in corsa di cambiare programmazione rimandando Viola Come il Mare a data da destinarsi, molto probabilmente a settembre, piazzando così due serie straniere al suo posto nel prime time di aprile e inizio maggio.

Secondo gli ultimi rumors, Viola come il Mare siederà in panchina fino al prossimo autunno sfruttando così il maggior afflusso di pubblico davanti alla televisione mentre nei prossimi giorni il prime time di Canale5 ospiterà il seguito de La Cattedrale del Mare e la serie francese Un’Altra Verità.

L’appuntamento, ancora da definire ufficialmente, dovrebbe essere per il 24 aprile con i primi episodi de Gli Eredi della Terra, il seguito de La Cattedrale del Mare, la produzione spagnola già vista su Canale5. La serie dovrebbe occupare il prime time della domenica con i suoi 8 episodi da un’ora circa portando sullo schermo il romanzo storico di Falcones dedicato al personaggio di Arnau Estanyol che questa volta prenderà sotto la sua ala Hugo Llor, figlio di un marinaio scomparso.

Un’Altra Verità dovrebbe occupare la prima serata del mercoledì a partire dal 27 aprile. Si tratta di un thriller francese che ruota attorno ad una donna di 35 anni sopravvissuta ad un serial killer, lei è Audrey (Camille Lou) e il suo passato sta tornando a galla. Quando una ragazza di 17 anni viene trovata morta in circostanze misteriose ma simili al passato sembra che per lei sia arrivato il momento di fare i conti con il serial killer che ha segnato la sua vita, ma come andrà a finire per lei?