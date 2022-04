Francesco Gabbani su Rai1 per Ci Vuole Un Fiore stasera, venerdì 8 aprile. Sarà accompagnato da Francesca Fialdini, oltre a molti altri ospiti che si alterneranno nella sua serata green.

Con Francesco Gabbani su Rai1 stasera vedremo Morgan, Arisa e Tananai dal mondo della musica, ma anche Massimo Ranieri, Ornella Vanoni e Fulminacci.

Tanti sono gli artisti e gli esperti che hanno voluto aderire al progetto e portare la loro testimonianza di amore e rispetto per l’Ambiente, a partire da Piero Angela, che non è di certo nuovo al pubblico Rai e che con i suoi documentari ha contribuito a raccontare le storie più belle e a portare il pubblico alla scoperta del mondo.

“Ci vuole un fiore’ è un progetto a cui tengo molto. Quando la Rai mi propose l’idea di condurre un programma con cui raccontare un’emergenza planetaria così incombente, accolsi la sfida con grande entusiasmo perché credo fermamente che ognuno di noi possa e debba fare la sua parte. Perché non esiste un Pianeta di riserva e il conto alla rovescia è iniziato”, sono queste le parole di Francesco Gabbani al suo debutto alla conduzione di un programma televisivo.

Conosciuto da tutti come cantante, Francesco Gabbani si è visto più volte sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, in gara prima tra le Nuove Proposte e poi tra i Campioni. Stasera lo vedremo in una veste inedita, alle prese con la gestione di un programma TV dal tema importante, che veicola contenuti e consigli importanti attraverso musica e lo spettacolo.

Gli ospiti di Francesco Gabbani su Rai1 stasera

PIERO ANGELA, ARISA, MACCIO CAPATONDA, CARLO COTTARELLI, FULMINACCI, GILBERTO GIL, FLAVIO INSINNA, MICHELA GIRAUD, STEFANO MANCUSO, MORGAN, LUCA PARMITANO, GIORGIO PARISI, MASSIMO RANIERI, ELENA SOFIA RICCI, TANANAI, ORNELLA VANONI.

Insieme a loro i ragazzi del Friday for Future e molte altre realtà impegnate ogni giorno per cambiare il Pianeta.