Un nuovo aggiornamento di WhatsApp è stato rilasciato nelle ultime ore e riguarda novità specifiche per l’aspetto della privacy, sia per utenti Android che iOS, nel campo delle chat effimere. Qualcuno sa che tramite WhatsApp è possibile, da un bel po’ di tempo, creare delle chat effimere, quelle in cui i messaggi inviati vengono automaticamente eliminati dopo un tempo limitato dall’invio. Attraverso quest’ultimo aggiornamento è stato introdotto per queste chat effimere l’avviso che avverte i vari utenti della disabilitazione di default del salvataggio in locale dei contenuti multimediali inviati e ricevuti.

Nuovo aggiornamento WhatsApp in arrivo per chat effimere

Dunque, non solo reactions, dopo il nostro recente articolo a tema. Con questo tipo di novità si ha nel dettaglio lo scopo di incrementare semplicemente la privacy dei vari utenti che utilizzano e quindi sono partecipanti attivi delle chat effimere. Attualmente tale update di WhatsApp per le chat effimere è in fase di distribuzione sia per quanto riguarda gli utenti Android che iOS e con molta probabilità il roll out sta avvenendo tramite server.

Se si ha intenzione di salvare i contenuti multimediali in locale, bisognerà per forza disabilitare la chat effimera. Un modo per migliorare ancor di più la privacy per chi utilizza WhatsApp, un argomento che sta davvero molto a cuore ai vari utenti. La cosa più importante è preservare la propria privacy quando si utilizzano applicazioni di messaggistica e gli sviluppatori di WhatsApp lo sanno benissimo, apportando costantemente dei miglioramenti da questo punto di vista.

Le chat effimere già di per sé garantiscono che i messaggi non vengano salvati e quindi non possono essere poi letti da qualche altro utente, anche se c’è sempre il problema degli screenshot, forse l’unica pecca che può rendere vano questo tipo di chat. Se il destinatario ha infatti intenzione di salvare un messaggio ricevuto può farlo con il classico sreenshoot. Secondo voi le chat effimere di WhatsApp possono effettivamente considerarsi utili? Intanto la loro privacy è stata rafforzata con l’ultimo update.