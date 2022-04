Alcuni cittadinbi pugliesi si staranno chiedendo come mai non si vedono alcuni canali TV da qualche ora o comunque da almeno due giorni si registrano difficoltà nella fruizione di contenuti per diverse emittenti. Il motivo è presto detto e ha a che fare con il ben noto processo di refarming ora in corso per parte della regione del sud Italia.

Proprio il processo di refarming ha interessato, dalla fine del 2021 e durante tutto la prima parte del 2022, una discreta fetta della nostra penisola, ovvero in particolare il nord e il centro. Si tratta del procedura tecnica con la quale si sta liberando la banda 700 di trasmissione a favore dei servizi di connettività in 5G. Questa fase comporta dunque lo spostamento di diverse emittenti, soprattutto quelle locali, in altre posizioni. Di qui dunque nascono i comuni problemi di visualizzazione, anche se facilmente risolvibili.

Proprio in Puglia, da mercoledì 6 aprile, è partito il già citato refarming e per questo non si vedono alcuni canali TV per alcuni telespettatori. Ad essere interessate da questa fase sono ora le province a nord della regione, in particolare quelle di Foggia e Barletta-Andria-Trani. Proprio in quest’area specifica stanno procedendo gli interventi tecnici che consentiranno un riposizionamento di molti canali. In ogni momento sarà possibile verificare gli interventi (previsti fino al prossimo 20 aprile) sui singoli comuni interessarti dai lavori grazie alla tabella di marcia presente sul sito ufficiale Nuova TV Digitale del Ministero dello Sviluppo economico.

Come comportarsi nel caso in cui non si vedano alcuni canali TV nelle zone della Puglia sopra indicate dallo scorso 6 aprile? I problemi potranno essere presto risolti con una semplice risintonizzazione dei canali del proprio televisore. I percorsi per la procedura possono cambiare di televisore in televisore ma si procederà quasi sempre dalle Impostazioni del dispositivo per poi effettuare un ricerca automatica delle reti. L’operazione prenderà solo pochi minuti.

Continua a leggere su optimagazine.com