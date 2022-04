Dopo giorni di segnalazioni, abbiamo finalmente un primo riscontro da parte di TIM per quanto concerne i problemi Alice Mail che hanno caratterizzato tutta la settimana. Tra una soluzione potenziale e l’altra, come quelle trattate di recente sul nostro magazine, è giusto prendere in esame anche la replica ufficiale da parte dell’operatore. Se non altro, perché era attesa da tutti vista l’enorme diffusione dell’anomalia. Discorso valido per chi non riesce ad accedere, ma anche per chi lamenta la mancata ricezione di messaggi di posta elettronica.

Come TIM parla dei problemi Alice Mail: la posta a tanti utenti ancora non funziona

Dopo giorni di soluzioni potenziali e più o meno ufficiali, infatti, sui social è arrivato il primo feedback da parte di TIM, dopo che l’assistenza ha dovuto fronteggiare diversi post pubblicati da utenti arrabbiati per i problemi Alice Mail: “Ciao, se l’email non è associata ad una linea ADSL/Fibra di TIM o ad un numero di linea mobile TIM, puoi consultare il seguente link“. Insomma, l’assistenza rimanda ad una specifica pagina web, dove avremo modo di scegliere in primis il tipo di dispositivo sul quale configurare la nostra email, per poi seguire i vari step indicati dall’operatore.

Nel frattempo, giungono segnalazioni da parte di utenti che hanno risolto problemi Alice Mail con dispositivi mobili di singoli produttori. Ad esempio, coloro che si ritrovano con un device Samsung con relativa email Alice, può provare questa procedura: “Server in ingresso = imap.tim.it – porta 143 Password sicurezza = STARTLS – Password normale”. In ogni caso, cambiare password con una complessa e soprattutto impostare server in entrata da in.alice.it a imap.tim.it potrebbe fare tutta la differenza del mondo.

Avete risolto una buona volta i problemi Alice Mail? Fateci sapere nei commenti seguendo quale procedura, visto che a tanti ancora non funziona la propria casella di posta elettronica.