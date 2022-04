Il colosso di Seul sta distribuendo una nuova patch di sicurezza biometrica per alcuni smartphone Galaxy dotati di lettore di impronte digitali. L’aggiornamento ha colto di sorpresa le persone (non è una cosa che succede tutti i giorni), ma un moderatore di uno dei forum ufficiali ha chiarito che si tratta effettivamente di una nuova patch di sicurezza biometrica destinata a risolvere alcuni problemi. L’upgrade che ha portato la One UI 4.1 sui Samsung Galaxy Note 20 pare aver causato diversi disturbi per quanto riguarda il riconoscimento delle impronte digitali. Questa nuova patch di sicurezza biometrica ha lo scopo di affrontare tali carenze. Un aggiornamento simile potrebbe essere lanciato per la serie dei Galaxy S20, anche se non subito.

Come riportato da ‘SamMobile‘, la nuova patch di sicurezza biometrica per i Samsung Galaxy Note 20 porta la versione del software relativo all’impronte digitale alla numero 6.0.0.5. Non si tratta dell’ultima patch considerando che la serie dei Galaxy S22 ha la versione 6.0.0.8, ma dovrebbe comunque risolvere i problemi riscontrati dai clienti della serie Samsung Galaxy Note 20 e forse S20. Alcuni utenti di quest’ultimo device stanno segnalando di aver ricevuto la versione software 6.0.0.4. Questo upgrade non aggiorna propriamente il firmware, ma solo la parte relativa al funzionamento del lettore delle impronte digitali.

Per poter scaricare l’aggiornamento a bordo del proprio Samsung Galaxy Note 20 bisognerà seguire il percorso ‘Impostazioni > Biometrica e sicurezza > Altre impostazioni biometriche‘. Voi per caso avete riscontrato problemi di riconoscimento delle impronte digitali con il Samsung Galaxy Note 20 o Galaxy S20 dopo aver ricevuto la One UI 4.1? Questa nuova patch di sicurezza biometrica rilasciata dal colosso di Seul potrebbe risolvere il disguido che l’ultima release dell’interfaccia grafica proprietaria pare aver provocato.

