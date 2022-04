NCIS 19 e NCIS: Hawai’i raggiungono quota otto episodi in prima visione assoluta su Rai2, che ha iniziato a trasmettere le due stagioni lo scorso febbraio. Si tratta del primo storico titolo del franchise e del più recente dei suoi spin-off, che vanno in onda insieme anche nel palinsesto di CBS negli Stati Uniti.

In Italia NCIS 19 e NCIS: Hawai’i sono trasmesse con un episodio a settimana su Rai2, ogni venerdì in prima serata: la programmazione proseguirà fino a primavera inoltrata raggiungendo all’incirca la metà delle rispettive stagioni, ma si fermerà per una breve pausa pasquale.

Il 15 aprile NCIS 19 e NCIS: Hawai’i non andranno in onda, ma la programmazione riprenderà regolarmente il venerdì successivo, 22 aprile, col nono episodio di ciascun format.

Ecco la trama di NCIS 19 per l’episodio dell’8 aprile, dal titolo Il Pacificatore, in onda in prima serata dalle 21.10 su Rai2.

Un riservista della marina viene crivellato di colpi in un poligono: i tiratori non si erano accorti della presenza del cadavere e l’avevano scambiato per un manichino. Per Jimmy, risulta subito chiaro che la morte è avvenuta precedentemente all`apertura del poligono, di conseguenza la vittima è stata uccisa e poi scaricata lì. Tocca a Palmer capire quale sia stato il proiettile fatale mentre Kasie è alle prese con un dubbio piuttosto rilevante..

Come NCIS 19, anche lo spin-off raggiunge il suo ottavo episodio l’8 aprile: ecco la trama di Eredità.

Durante la cerimonia, tenuta dal Capitano Milius, in cui alcuni terreni vengono simbolicamente restituiti al popolo hawaiano, su uno di questi viene rinvenuto il cadavere di una donna.

