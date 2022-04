Anno nuovo, solita vita per Jeremias Rodriguez che continua ad affollare i reality italiani e, in particolar modo, in questo frangete, l’Isola dei Famosi 2022. Chi lo conosce sa bene che il suo carattere fumantino è spesso al centro di liti e scontri e anche in questo particolare momento, nonostante la presenza del padre Gustavo al suo fianco, le cose non sono migliorate. Il primo a finire nel mirino di Jeremias Rodriguez è stato Nicolas Vaporidis e nel corso dei giorni le cose non sono migliorate, anzi.

I due continuano a litigare e proprio in questi giorni lo scontro si è fatto sempre più pesante. A complicare le cose, almeno a suo dire, è nel mirino ci è finita anche Ilona Staller. Secondo padre e figlio la diva non sta facendo molto sull’Isola, spesso parla delle sue cose e non lavora per il gruppo tanto da minacciarla di lasciarla senza cibo. Sembra che Ilona li abbia poi etichettato con il termine c*oglioni e questo abbia ancor di più indispettito Jeremias che ieri sera in diretta ha lanciato la sua accusa alla produzione dell’Isola dei Famosi 2022 rea di non far vedere tutto al pubblico.

Jeremias Rodriguez ha rilanciato: “Ilona mi ha insultato e questa parte non l’avete messa. Mi hanno insultato e non lo hanno messo, questo non mi sta bene”. Luxuria ha subito attaccato: “Jeremias tu hai parlato del figlio di Ilona, ti rendi conto di cosa sei andato a dire a Ilona? Chiedi scusa invece di giustificarti. È una cosa che non si può sentire”. In realtà la frase è stata detta dal padre Gustavo che poi ha precisato di non aver detto niente di male e di non averla minacciata usando il cibo.

Tanto è bastato per far esplodere il pubblico che continua a notare in Jeremias un carattere un po’ troppo aggressivo e altezzoso per un reality come l’Isola dei Famosi, notando le stesse cose anche nel padre, come finirà il loro percorso?