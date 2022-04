Il Re 2 su Sky ci sarà? In attesa di scoprirlo, stasera 8 aprile andranno in onda gli ultimi due episodi del prison drama italiano con Luca Zingaretti. Ecco le anticipazioni.

Si parte con l’episodio 1×07, dal titolo Un errore di valutazione e di cui vi riportiamo la sinossi:

Noncurante dei servizi segreti, Bruno decide autonomamente di isolare l’ala musulmana e, grazie all’aiuto di Amir, riesce a decifrare il messaggio nascosto nel libro contraffatto: forse nel carcere si nasconde addirittura il successore di Al-Iraqi. Adele scopre la verità sulla relazione della madre e si rifugia dal padre che però, tra le mura del carcere, deve fronteggiare l’ennesimo omicidio.

A seguire, l’episodio 1×08 intitolato Rivolta al San Michele:

Bruno deve trovare il colpevole: l’ultimo omicidio ha scatenato una rivolta dei musulmani che dilaga in tutto il carcere, rivelandosi funzionale per i piani di fuga di Farid. Bruno scopre finalmente l’identità del successore di Al-Iraqi, rimasto sempre nell’ombra. La battaglia peggiore è conclusa, ma ne resta un’altra da vincere: quella contro le accuse della Lombardo.

Nel cast de Il Re, Luca Zingaretti nel ruolo di Bruno Testori, direttore del carcere più pericoloso d’Italia, il San Michele; Isabella Ragonese è Sonia Massini, unica ufficiale donna al San Michele; Anna Bonaiuto è il PM Laura Lombardo, intelligente, cinica, scaltra, principale antagonista di Bruno; Barbara Bobulova è Gloria, ex moglie di Bruno, funzionaria dei servizi segreti; Giorgio Colangeli è il comandate Nicola Iaccarino, braccio destro di Bruno e suo migliore amico; Alida Baldari Calabria è Adele, la figlia adolescente di Bruno e Gloria; Ivan Franek è il detenuto serbo Miroslav Lackovic; Ahmed Hafiene è Amir, carismatico imam del San Michele.

Il Re 2 su Sky non è stato ancora confermato e tutto dipenderà da come si conclude la serie. Tuttavia, il prison drama non è stato concepito come serie limitata, quindi una seconda stagione è possibile.

L’appuntamento con il finale de Il Re su Sky Atlantic è alle 21:15.

Continua a leggere su optimagazine.com.