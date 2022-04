Esce a maggio il libro di Ermal Meta. Lo annuncia l’artista sui social, svelandone il titolo. Domani E Per Sempre, questo il titolo del suo primo romanzo, sarà disponibile in tutte le librerie dal prossimo 19 maggio.

“Mi ha fatto sorridere, piangere, pensare, studiare, immaginare, guardare, vedere, sentire, restare sveglio per notti intere”, scrive Ermal Meta sui social nell’annunciare ai fan l’uscita del suo primo romanzo.

“Mi ha disciplinato e mi ha ricostruito in qualche modo, salvandomi”, prosegue. Poi comunica la data di uscita: il 19 maggio, data in cui il libro di Ermal Meta sarà disponibile per l’acquisto. All’interno i fan troveranno gli ultimi due anni della sua vita ma anche tutti gli altri. Si dice entusiasta del risultato, che non vede l’ora di condividere per scoprire il parere dei suoi lettori.

“Il 19 maggio esce il mio primo romanzo, DOMANI E PER SEMPRE. Rappresenta gli ultimi due anni della mia vita o forse gli ultimi quaranta. Non vedo l’ora di condividerlo con voi. Chissà cosa ne penserete, chissà se vi piacerà. Io ci ho messo tutto quello che avevo dentro e quello che non avevo, l’ho preso in prestito dal futuro. Grazie sin da ora a chi lo leggerà, a chi lo farà suo, a chi lo amerà così come l’ho amato io sin dalle sue prime parole”, scrive Ermal Meta.

Poi conclude condividendo la sua emozione dinanzi ad un progetto che nulla ha a che fare con la musica: “Sono emozionato e mi trema lo stomaco, proprio come succede a Kajan diventando grande. A presto amici”.

L’immagine di copertina è la seguente. Il libro di Ermal Meta è edito da La Nave Di Teseo, sarà in vendita al prezzo di 20 euro.