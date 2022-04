È da quando è iniziato Better Call Saul che i fan si chiedono se i protagonisti di Breaking Bad sarebbero apparsi, prima o poi, nello spin-off. La serie incentrata sull’iconico avvocato criminale interpretato da Bob Odenkirk debutterà con la prima parte della sesta stagione, nonché quella conclusiva, il 18 aprile.

C’è molta attesa per le sorti di Jimmy McGill, soprattutto per capire quale sarà l’ultima parte del puzzle che lo porterà ad assumere completamente il nome di Saul Goodman. I co-creatori della serie originale e del suo spin-off, Vince Gilligan e Peter Gould, sono rimasti molto cauti nel svelare se i due mondi televisivi si incontreranno. Eppure sembra un percorso ormai inevitabile.

Raggiunti da Variety nel corso dell’anteprima dell’ultima stagione, i due hanno dichiarato che il crossover in effetti ci sarà, ma “in un modo mai visto finora”. Secondo Gilligan: “Sarebbe un peccato se lo spettacolo finisse senza vedere Bryan Cranston e Aaron Paul [interpreti rispettivamente di Walter White e Jesse Pinkman]”.

Gli eventi di Better Call Saul si stanno avvicinando all’inizio di quanto accade in Breaking Bad, ma non è chiaro se effettivamente rivedremo questi due personaggi. Cranston e Paul hanno già ripreso i ruoli di Walt e Jesse per il film di Breaking Bad, El Camino, sequel della serie che raccontava cos’è successo a Jesse dopo essere fuggito dalla banda di Todd (Jesse Plemons) e dello zio Jack (Michael Bowen).

Diversi personaggi di Breaking Bad sono già apparsi in Better Call Saul. Tra loro: Giancarlo Esposito e Jonathan Banks nei panni di Gustavo Fring e Mike Ehrmantraut. Allo stesso tempo abbiamo assistito all’ascesa di altre figure appartenenti all’universo creato da Vince Gilligan, quali Hector Salamanca (Mark Margolis ), Don Eladio (Luis Politti) e i gemelli Salamanca (Luis e Daniel Moncada). Anche Hank Schrader (Dean Norris) e Steven Gomez (Steven Michael Quezada) hanno fatto dei cameo.

