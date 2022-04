Torna Big Show su Canale 5, questa volta affidato alla conduzione di Enrico Papi. Con lui, in vesti eccezionali, ci sarà Cristina D’Avena. E poi tanti ospiti, due quelli della prima puntata in programma stasera, venerdì 8 aprile. su Canale 5.

Big Show non è un format del tutto nuovo per Mediaset. I primi esperimenti approdarono in prima serata su Italia qualche anno fa, quando alla conduzione c’era una coppia inedita composta da Andrea Pucci e Katia Follesa.

La regia di Big Show è di Luigi Antonini nell’edizione 2022 e la direzione artistica è stata affidata a Luca Tommasini.

Non cambia il formato dello spettacolo, che mette al centro della scena la gente comune, con doti particolari o straordinarie, con un sogno da realizzare o una sorpresa da ricevere, al punto da destare curiosità tra le telecamere di Canale 5. Tutti possono infatti diventare protagonisti di Big Show su Canale 5, il grande show Mediaset affidato ad Enrico Papi quest’anno, in scena all’Auditorium Massimo di Roma.

Tante le sorprese: le telecamere di Canale 5 interromperanno la normale routine di coloro che diventeranno protagonisti a loro insaputa della prima serata Mediaset. I protagonisti daranno quindi sfoggio dei propri talenti, o potranno essere coinvolti in sorprese, o ancora avranno la possibilità di realizzare sogni custoditi per troppi anni nei cassetti.

Sul palco di Big Show su Canale 5 con Enrico Papi, una grande orchestra e un eccellente corpo di ballo, con tanti ospiti. Due quelli della prima puntata di oggi, dal mondo della musica. Ci saranno Gigi D’Alessio e Alex Britti.

Spazio alla comicità con il comico Scintilla, che affiancherò Enrico Papi alla conduzione. Ci sarà poi un’inviata particolare come Cristina D’Avena, alle prese con il suo debutto in questo ruolo.

La prima puntata di Big Show su Canale 5 con Enrico Papi andrà in scena stasera, venerdì 8 aprile, alle ore 21.25.