La stagione fiscale nel 2022 sarà più lenta rispetto agli standard degli anni precedenti, al punto che in queste ore in tanti si chiedono quando sarà disponibile il 730 precompilato. Una sorta di calendario da prendere attentamente in considerazione, in vista di appuntamenti relativamente vicini dando uno sguardo al calendario. Un po’ come avvenuto nel 2021, con un altro articolo, proviamo a capire come stiano evolvendo le cose in questa fase, in modo da essere pronti al momento giusto. Sia per metterci all’opera, sia per non oltrepassare determinati termini, con la scadenza annuale.

Capiamo quando sarà disponibile il 730 precompilato e la data di scadenza del 2022

Andiamo con ordine, provando a capire in primo luogo quando avremo modo di scaricare il 730 precompilato per procedere con maggiore facilità e velocità, in vista della dichiarazione dei redditi. A differenza di quanto osservato in passato, solo dal prossimo 23 maggio avremo modo di accedere al 730 precompilato, che come sempre verrà messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Un ritardo ed uno slittamento concepiti per dare più tempo a chi intende agire in autonomia, alla luce anche delle modifiche implementate da INPS per l’accesso alla propria area utente.

Occhio che in un primo momento il 730 precompilato non sarà editabile. Cosa vuol dire questo? Non potrete intervenire sul documento, ma solo accertarvi che i dati siano corretti e che tutto corrisponda. Secondo rumors, è probabile che la modifica sia messa a disposizione nel giro di una decina di giorni. Quanto alla scadenza per inviare il tutto, dovrebbe essere attorno al 30 settembre, seguendo una logica applicata agli anni scorsi. Al netto dello slittamento già citato per il 2022.

Vi faremo sapere appena ci saranno altre informazioni utili per tutti sul 730 precompilato e sulla scadenza da rispettare per effettuare il pagamento in Italia.

