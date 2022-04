E se arrivasse anche un prequel di The Crown su Netflix dopo la conclusione della serie? A quanto pare l’idea ha fatto capolino in alcune conversazioni tra i produttori della società The Left Bank Pictures e Netflix: secondo Variety, si è discusso su un possibile prequel della serie drammatica sulla Royal Family inglese, ma non c’è ancora un format in sviluppo, né un via libera ufficiale al progetto.

Il prequel di The Crown a cui starebbero pensando i produttori sarebbe una nuova serie ambientata nella prima metà del Novecento, a partire dalla morte della regina Vittoria nel 1901 per poi arrivare fino al punto d’inizio della serie originale, ovvero il matrimonio della regina Elisabetta II col principe consorte Filippo nel 1947. In questo modo, l’arco narrativo della serie coprirebbe gli eventi di quattro Regni inglesi, quelli di Edoardo VII (1901-10), Giorgio V (1910-36), Edoardo VIII (1936) e Giorgio VI (1936-52): quest’ultimo è apparso anche nella serie originale, interpretato da Jared Harris (Mad Men, Chernobyl, Fondazione).

Il prequel di The Crown permetterebbe a Netflix di sfruttare l’eredità dell’acclamato e pluripremiato period drama – ben 21 Emmy Awards, 11 assegnati solo lo scorso anno – creato da Peter Morgan, accreditato come autore anche di questa nuova potenziale serie, la cui durata dovrebbe estendersi tra le tre e le cinque stagioni: questo ulteriore dettaglio è trapelato dal Daily Mail, ma secondo Variety è un’informazione poco infondata.

Un prequel di The Crown non arriverebbe prima del 2024, visto che a novembre uscirà la quinta stagione dal cast completamente rinnovato, mentre la sesta ed ultima sarà sicuramente distribuita da Netflix il prossimo anno: le riprese del capitolo finale partiranno infatti soltanto ad agosto.

