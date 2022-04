Avril Lavigne si sposa. Non un’indiscrezioni da fonti non meglio specificate del fan club, non un rumor popolare sui social né l’ennesimo post acchiappalike. La voce di Complicated convolerà a nozze con il fidanzato cantautore e collega musicista Mod Sun, e lo riferisce lei stessa ai suoi follower sui social.

Avril Lavigne si sposa e sui social pubblica una serie di scatti che la mostrano insieme al suo Mod Sun in atteggiamenti romantici. Lui è inginocchiato di fronte a lei, con la Tour Eiffel sullo sfondo e la Senna come inconsapevole testimone. Lei sorride e si mette al dito un anello con un diamante a forma di cuore. La proposta, infatti, è stata fatta su un battello con un mazzo di rose per suggellare il momento e un violinista per creare atmosfera.

Come scrive la cantautrice, la proposta è arrivata il 26 marzo. Avril Lavigne ha raccontato che sull’anello sono incise le parole: “Hi, icon“, letteralmente: “Ciao, icona”, che sarebbero le prime che l’artista ha rivolto al suo futuro sposo nel giorno in cui si sono conosciuti. Mod Sun, sul suo profilo, ha scritto:

“Il giorno in cui ci siamo incontrati sapevo che eri quella giusta. Insieme per sempre finché i nostri giorni non saranno finiti. Ho sognato di farti la proposta a Parigi. Ho tirato fuori un anello e ti ho chiesto di indossarlo. Ero in ginocchio mentre ti guardavo negli occhi. Sei troppo bella per essere descritta dalle mie parole. Ti ho preso la mano e ho preso un ultimo respiro. Ho detto: ‘Mi vuoi sposare?’ e tu hai detto: ‘Sì’. Ti amo Avril”.

I precedenti matrimoni di Avril Lavigne

Per Avril Lavigne è il terzo matrimonio. Nel 2006 ha sposato Deryck Whibley, frontman dei Sum 41, e il loro matrimonio è durato 3 anni. Nel 2013 si è sposata con Chad Kroeger, voce dei Nickelback.

Avril Lavigne e Mod Sun si sono conosciuti durante i lavori su Love Sux, il settimo album in studio della cantautrice canadese pubblicato nel febbraio 2022. Mod Sun ha collaborato alla realizzazione del disco insieme a Travis Barker, Machine Gun Kelly e John Feldmann. Un amore sbocciato di recente, quindi, che culminerà con un matrimonio di cui per ovvie ragioni non è ancora nota la data.