Qualche mese fa su diversi siti web di Garmin Australia e Nuova Zelanda, è stato messo in vendita il modello di smartwatch Forerunner 955, rivelando solamente il prezzo e nulla più. L’indiscrezione è rimasta attiva per circa un giorno prima di essere rimossa subito dopo. Un rumor molto interessante che lascia pensare ad un imminente addio del Forerunner 945. Di recente, inoltre, è arrivata un’ulteriore indiscrezione da parte di un rivenditore svedese, runningshop.se, che avrebbe lanciato online la pagina del nuovo modello insieme alla splendida variante Solar, che manca sul mercato da ormai tre anni. Dunque, il produttore statunitense sarebbe prossimo a far debuttare ufficialmente la nuova gamma di sport-watch.

Il rivenditore svedese, autore di questa incredibile rivelazione, è stato “beccato” in maniera repentina da gadgetsandwearables.com, che ha prontamente fatto degli screenshot prima che l’esclusività del nuovo prodotto venisse rimossa. Purtroppo, però, dagli screenshot non sono state scoperte informazioni, immagini, specifiche tecniche né dettagli sul prezzo. L’unico dettaglio rilevante è la menzione della variante Solar. Ovviamente per adesso si tratta solamente di indiscrezioni, ma non è neanche la prima volta che un rivenditore sveli in anteprima i “segreti” di un produttore.

ARTICOLI CORRELATI

Nel mese di gennaio scorso la fonte di cui sopra ha spiegato che i siti web di Garmin Australia e Nuova Zelanda avevano svelato il possibile prezzo del nuovo Garmin Forerunner 955 LTE, ossia il successore del modello cellular presentato a giugno scorso. Il costo indicato era di 1049 dollari australiani, equivalente al cambio alla cifra di 720 euro. Sono passati esattamente tre anni da quando è stato rilasciato il 945 originale nell’aprile 2019, quindi la quotazione al dettaglio svedese ci fa pensare che il suo successore 955, nelle varianti LTE e Solar, potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Continua a leggere su optimagazine.com