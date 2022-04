Sui social ormai non si parla d’altro: ecco le anticipazioni di Amici 2021/2022 per la quarta puntata del serale in onda domani sera, sabato 9 aprile, su Canale 5.

Le abbiamo raccolte su Twitter e Instagram, a partire dalla pagina Amici News, che si è dimostrata affidabile già nelle scorse settimane. Le talpe dei social svelano l’eliminato della quarta puntata, una grande perdita per il programma.

Una cantante dalla voce formidabile, infatti, lascerà il Talent show ma per lei c’è già un duetto importante all’orizzonte, di respiro internazionale. L’hanno scelta gli OneRepublic – nella persona di Ryan Tedder – per la versione italiana del nuovo singolo, Sunshine. In studio invece Sangiovanni, reduce da Sanremo 2022 e dal nuovo album Cadere Volare.

Qui sotto le anticipazioni su Amici 2021, quarta puntata del serale: attenzione, contiene spoiler.

Anticipazioni Amici 2021 quarta puntata: chi è stato eliminato

Due eliminati anche nella quarta puntata del serale di Amici. Tra le anticipazioni di Amici 2021 per la quarta puntata del serale spunta una doppia perdita per il programma.

A lasciare il Talent show di Maria De Filippi sono due cantanti molto apprezzati nell’attuale edizione. Stiamo parlando di Aisha e di Crytical. Ma andiamo con ordine. Crytical è stato costretto al ballottaggio contro Nunzio, che già la scorsa settimana aveva rischiato di uscire contro Leonardo e si era salvato all’ultimo minuto.

La quarta puntata di Amici lo porta all’eliminazione. Crytical, al ballottaggio contro Nunzio, è stato ufficialmente eliminato e non è stato l’unico a lasciare lo show. Oltre a lui è tornata a casa anche la cantante Aisha, che ha però già un duetto importante con la band internazionale OneRepublic.

Da oggi infatti è in radio e negli store digitali, il brano in duetto tra OneRepublic e Aisha: si tratta di Sunshine in una versione nuova, pensata appositamente per il mercato italiano.