Oggigiorno, molto probabilmente, possedere uno smartwatch risulta molto importante per diversi motivi: questi dispositivi, infatti, rappresentano una delle categorie più versatili, tenendoci informati in maniera repentina con la ricezione di messaggi e notifiche, oltre al monitoraggio 24 ore su 24 dei parametri corporei durante l’allenamento e tanto altro ancora. Quest’oggi, venerdì 8 aprile, vi mostriamo il modello Fitbit Versa 3, dotato di GPS integrato e perfetto per tracciare l’intero tragitto delle vostre passeggiate o corse, così da non perdervi alcun dato importante sulla forma fisica e salute. Il dispositivo è in super offerta su Amazon con uno sconto di ben 70 euro: infatti, è disponibile al prezzo di 159,90 euro (invece di 229,95 euro di listino), con cinturino color Lilla e cassa in alluminio oro chiaro. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e potrete acquistarlo in due modalità: in un’unica soluzione oppure in 5 comode rate mensili di 31,98 euro ognuna.

Il Fitbit Versa 3 è un wearable ideale per il benessere e la forma fisica con 6 mesi di abbonamento Premium inclusi, livello di recupero giornaliero e durata della batteria garantita per oltre 6 giorni di autonomia e ricarica rapida. Le dimensioni dello schermo sono di 22 pollici per 27,22 gr. di peso. È compatibile con il sistema operativo iOS 12.2 o successive e Android OS 7.0 o successivi. Grazie al GPS integrato potrete lasciare il telefono a casa e godervi l’aria aperta, tenere d’occhio ritmo e distanza direttamente sul tracker e scoprire sull’app una mappa di intensità dell’allenamento che vi mostra sia il percorso che gli sforzi al termine dell’esercizio effettuato. Il fitness-tracker è in grado di usare la rilevazione continua del battito cardiaco per tracciare con precisione le calorie bruciate, ottimizzare l’allenamento e scoprire tendenze personalizzate che vi motivino a muovervi.

Con il Fitbit Versa 3, oggi in offerta su Amazon al costo di 159,90 euro, potete salvare e ascoltare musica e podcast. L’orologio tiene traccia delle calorie bruciate e delle fasi di sonno, rileva il battito cardiaco e ottimizza le sessioni di allenamento con le zone cardio. Infine, è anche possibile utilizzare l’assistente Google o Amazon Alexa integrata per ottenere informazioni su notizie e meteo, impostare promemoria per andare a dormire, impostare sveglie, controllare i vostri dispositivi smart-home e molto altro ancora, tutto ciò parlando direttamente con il vostro smartwatch.

Continua a leggere su optimagazine.com