C’è da stare in guardia dall’ennesimo SMS BNL in arrivo in questi giorni sugli smartphone di diversi italiani. L’alert è in massima diffusione in questa fase inziale di aprile e porta con sé la sua buona dose di pericolosità visto il chiaro tentativo di phishing.

Il testo del nuovo alert SMS BNL è quello presente nell’immagine di apertura articolo. Il messaggio sembrerebbe essere stato inviato dal ben noto istituto bancario ma così non è. Il contenuto allarmistico della comunicazione lascerebbe intendere quanto segue: proprio la banca avrebbe limitato la carta e il conto del cliente per mancata verifica della sicurezza web. Sempre la nota spingerebbe il malcapitato di turno a provvedere all’operazione cliccando su un link fraudolento.

Ci siamo oramai assuefatti a questa tipologia di phishing: il malcapitato di turno approda su una pagina fake della banca per fornire dati personali molto sensibili, come quelli dell’home banking e le credenziali della carta di credito. Il rischio è tutto qui e nasce, ora più che mai, dal fatto che gli hacker di turno si sono sempre più perfezionati nell’emulare le comunicazioni ufficiali, cosi come siti e portali degli istituti. Sta ai singoli cittadini non cadere in trappola e diffidare sempre da tipi di messaggi del genere; BNL come pure altre banche e Poste Italiane hanno chiarito a più riprese di non comunicare mai con i relativi clienti in questo modo. Basterebbe semplicemente cestinare quanto ricevuto per non incorrere in alcun rischio.

Purtroppo campagne di phishing come quella analizzata oggi continueranno a tenerci compagnia durante tutto il corso del 2022, esattamente come accaduto negli anni scorsi. A favore dei destinatari di queste truffe gioca ora una maggiore consapevolezza del pericolo adesso meglio conosciuto: il che non è affatto poco, di certo è una carta da giocare a proprio favore.

