Al via i nuovi episodi di Ulisse – Il piacere della scoperta. Alberto Angela torna con la nuova edizione da sabato 9 aprile. Una data che coincide quasi con il compleanno del divulgatore scientifico, sessant’anni che ha festeggiato riprendendo a viaggiare, come racconta in un’intervista a Sorrisi.

Nella prima puntata Alberto Angela parlerà dell’affondamento del Titanic, dove il paleontologo è arrivato “fino in Groenlandia”, come spiega al settimanale. Lui e la sua troupe sono sbarcati “Nella baia di Disko, dove si staccò l’iceberg che causò la tragedia. Sono posti così remoti che nell’ultimo paese attraversato ho visto un cartello stradale che diceva: divieto di passaggio per le slitte trainate dai cani!”

I nuovi episodi di Ulisse porteranno gli spettatori anche “nel sud della Francia, sulle tracce dell’Uomo di Neanderthal, per indagare su uno dei più affascinanti “cold case” della storia: la sua improvvisa scomparsa”, prosegue Alberto Angela. Le altre location saranno poi Sardegna, in Puglia, a Parigi, Londra e Belfast.

Sei episodi di Ulisse faranno compagnia al pubblico di Rai1 per altrettante serate, ogni settimana (salvo variazioni di programma). Nello specifico non sappiamo ancora in quali luoghi ci porterà Alberto Angela nel corso degli episodi e probabilmente scopriremo qualcosa solo nella giornata di domani.

“La cosa meravigliosa di questa nuova edizione di Ulisse è che siamo tornati a viaggiare. Mi mancava troppo”, ha affermato il conduttore a Sorrisi. Il programma culturale va in onda dal 25 novembre 2000 al 7 luglio 2018 su Rai3, successivamente è passato alla rete ammiraglia.

L’appuntamento con i nuovi episodi di Ulisse – Il piacere della scoperta inizia domani sera, sabato 9 aprile, in prima serata su Rai1.

