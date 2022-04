The Handmaid’s Tale 5 accoglie nel cast una new entry in un ruolo chiave e ricorrente: il dramma distopico di Hulu, premiato con l’Emmy, vedrà aggiungersi ai volti storici della serie Christine Ko, già nota per i ruoli in Dave di FX, in Hawaii Five-0 della CBS, Upload su Prime Video e attesa nella seconda stagione di Only Murders in the Building in arrivo a giugno.

The Handmaid’s Tale 5 è attualmente in produzione a Toronto: le riprese sono iniziate a febbraio e dovrebbero consentire l’uscita della stagione entro l’anno. L’arrivo della new entry Ko preannuncia un ampliamento della trama ambientata in Canada, dove la protagonista June (Elisabeth Moss) si è rifugiata dopo la rocambolesca fuga dal regime di Gilead.

Attenzione Spoiler!

In The Handmaid’s Tale 5, Christine Ko interpreterà un personaggio di nome Lily, un’altra vittima della dittatura teocratica che ha trasformato le donne in ancelle o servitrici. Dopo essere stata una Martha a Gilead, Lily è stata accolta in Canada come rifugiata: è una leader nel movimento di resistenza che ha la sua base operativa nel Paese. Grintosa e piena di risorse, e non è estranea a situazioni pericolose, come dimostrano le sue cicatrici. Quando qualcuno si guadagna la sua fiducia, Lily diventa una fervente alleata.

Questi i primi dettagli sul personaggio che apparirà in The Handmaid’s Tale 5: la trama della nuova stagione ripartirà dallo scioccante finale della quarta, dopo che June e alcune delle ancelle fuggite da Gilead hanno ucciso l’ex Comandante Fred Waterford (Joseph Fiennes) in una sequenza agghiacciante con cui hanno consumato la loro vendetta nei confronti di uno degli aguzzini del regime.

Il cast di The Handmaid’s Tale 5 è attualmente impegnato nelle riprese a Toronto, dove sono stati avvistati sia Elisabeth Moss che OT Fagbenle (il marito di June, Luke Bankole). Il dramma distopico dovrebbe proseguire anche con una sesta stagione, come anticipato dall’attrice Ann Dowd, che interpreta la zia Lydia della serie.

