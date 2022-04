Sono ancora in corso problemi Alice Mail, stando almeno alle testimonianze di alcuni utenti. Ecco perché oggi voglio tornare sull’argomento e, con probabilità, chiuderlo definitivamente. Già, perché le informazioni che abbiamo condiviso nella giornata di ieri pare si siano rivelate più efficaci del previsto, al punto che in tanti affermano di essersi messi alle spalle l’anomalia in questione. Mi riferisco sia alla questione login, sia al fatto che una volta eseguito l’accesso, non siano arrivate email. Proviamo a completare il quadro con qualche altra indicazione oggi 7 aprile.

Archiviamo i problemi Alice Mail con altre modifiche alle impostazioni dopo aver effettuato l’accesso

Tutto ruota attorno alle impostazioni, qualora abbiate riscontrato problemi Alice Mail. In primo luogo, l’accesso dovrebbe essere più semplice da browser, tramite il sito TIM. Conviene seguire questo percorso, qualora abbiate fatto i conti con anomalie già in fase di login. Una volta entrati, si dovranno cambiare specifiche impostazioni affinché l’accesso sia disponibile anche tramite altri dispositivi. Possibilmente, ricominciando a ricevere messaggi di posta elettronica che arrivano dall’esterno.

Detto questo, per archiviare i problemi Alice Mail occorre passare a nuove voci da inserire negli appositi campi. In particolare, la vecchia impostazione prevede “server in ingresso = in.alice.it – porta 143 Password sicurezza = Nessuno e Password normale“. Lo step richiesto agli utenti ai quali non funziona la posta elettronica da un paio di giorni a questa parte, comporta il passaggio ad una nuova impostazione. Sostanzialmente, “server in ingresso = imap.tim.it – porta 143 Password sicurezza = STARTLS – Password normale“.

Seguendo queste dritte, a detta di molti tutto si è ripristinato. Anche cambiando le impostazioni sul proprio smartphone tutto dovrebbe essere sistemato. Staremo a vedere se, nel frattempo, arriveranno istruzioni definitive per i problemi Alice Mail di cui tanto si parla in questo periodo qui in Italia.

