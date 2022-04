Zick Zack dei Rammstein è la sorella cattiva di Zeit, la title track dell’album che uscirà il 29 aprile. Zeit ha un testo e un video profondi, sommatoria dell’epica che è tipica delle abilità narrative di Till Lindemann e della potenza sonora che è peculiare della band tedesca. A tanti di noi è parso strano che i Rammstein non avessero ancora sparato un’uscita provocatoria ed estrema, almeno non all’altezza di Pu**y e Mann Gegen Mann, ma chi lo conosce bene sa che il tempo è sempre un amico fedele.

Con Zick Zack dei Rammstein abbiamo capito che sì, non avremo mai abbastanza fame di loro. Con un arrangiamento che sposa il testosterone di Ich Will, Los e Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen – anche un po’ meno, anche se mena – i Rammstein trovano un altro tema che divide da sempre l’opinione pubblica: l’ossessione per la chirurgia estetica che in molti soggetti diventa una dipendenza fuori controllo.

Per questo i 5 berlinesi si mostrano su un palco con i corpi gonfiati di botox, parrucche e glitter che fanno sorridere un pubblico di metallari geriatrici. Improvvisamente i ritocchi di Till Lindemann cedono, lui sparisce dietro le quinte e pur di tornare in scena e non “perdere la faccia” ricorre a una pinzatrice e al nastro adesivo. C’è di più, perché i Rammstein sono anche campioni di marketing.

Con l’uscita fisica del singolo – 13 aprile, save the date – la band pubblicherà anche lo Zick Zack Magazine con 32 pagine di foto, interviste e storie sul tema “Prettier, Bigger, Harder”. La rivista sarà sul modello per teenager, con una rubrica esclusiva per lettori chiamata The Dr. Flake Botox Box. Anche a questo giro, i Rammstein si riprendono la scena sia musicale che commerciale, riuscendo a pensare in grande come se fossero costantemente sul palco.

Testo

Schöner, größer, härter

Straffer, glatter, stärker Deine Brüste sind zu klein

Zwei Pfund Silikon sind fein

Säcke schneiden von den Augen

Nase fräsen, Fett wegsaugen Wir entfernen rasch zwei Rippen

Schlauchboot basteln aus den Lippen

In die Wangen, in die Stirn

Botox rein bis ins Gehirn Zick Zack, Zick Zack, schneid es ab

Zick Zack, Zick Zack, kurz und knapp Alles Schlaffe überm Kinn

Kann man in den Nacken ziehen

Implantate ins Gefräß

Und wir liften das Gesäß Messer, Tupfer, Vollnarkose

Sieben Kilo Reiterhose und

Bauchfett in die Biotonne

Der Penis sieht jetzt wieder Sonne Zick Zack, Zick Zack, schneid das ab

Tick Tack, Tick Tack, du wirst alt

Deine Zeit läuft langsam ab Wer schön sein will, der muss auch leiden

Aus- und weg- und abschneiden

Nadel, Faden, Schere, Licht

Doch ohne Schmerzen geht es nicht Wangen straffen, Jochbein schnitzen

Sondermüll in Lippen spritzen

Falten rascheln am Skalpell

Vorhaut weg, sehr aktuell Ist die Frau im Mann nicht froh

Alles ganz weg, sowieso Zick Zack, Zick Zack, schneid das ab

Tick Tack, Tick Tack, du bist alt

Deine Zeit läuft langsam ab Wer schön sein will, der muss auch leiden

Eitelkeit ist nie bescheiden

Nadel, Faden, Schere, Licht

Doch ohne Schmerzen geht es nicht Schöner, größer, härter

Straffer, glatter, stärker

Traduzione