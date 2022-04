Ci sono ritardi, a quanto pare, per quanto riguarda l’erogazione del pagamento per il bonus asilo nido 2022 in Italia. Una questione calda che ha accompagnato lo scorcio iniziale del nuovo anno per tante famiglie in Italia dopo l’avvio della fase in cui è stato possibile caricare le domande. A queste, come tutti sanno, sono state allegate anche le fatture dei saldi inviati alle rispettive scuole. Per farvela breve, in tanti hanno anticipato il denaro della retta, sperando che ci potesse essere un segnale concreto da INPS in tempi ristretti. Le cose non stanno andando così a quanto pare.

Riscontri ufficiali sul pagamento per il bonus asilo nido 2022 in Italia da parte di INPS

Dopo il nostro ultimo aggiornamento sul tema portato alla vostra attenzione a fine febbraio, infatti, bisogna affrontare nuovamente la questione relativa al bonus asilo nido 2022. Dal canto suo, infatti, INPS continua a fornire lo stesso feedback di sempre sui social a tutti coloro che si chiedono quando ci saranno i pagamenti in seguito all’accettazione della domanda: “Solitamente i pagamenti arrivano una quarantina di giorni dopo aver allegato le fatture“. Insomma, occorre armarsi ancora di tanta pazienza prima di raggiungere il proprio obiettivo.

Il problema si viene a creare nel momento in cui viene oltrepassata questa soglia temporale. Già, perché in quel caso INPS consiglia di chiamare il Contact Center per comprendere meglio quando ci sarà il pagamento del bonus asilo nido 2022, in relazione a rette già saldate da tante famiglie italiane presso le rispettive scuole dei propri figli. Già, perché alcuni feedback di utenti che hanno provato a fare questo step ci raccontano di operatori pronti a garantire che il saldo avverrà entro dieci giorni dall’accettazione della domanda. Termine ampiamente superato, visto che in tanti attendono dopo oltre cinque settimane.

Sto cercando di ottenere ulteriori informazioni sul pagamento del bonus asilo nido 2022 in Italia.

Continua a leggere su optimagazine.com