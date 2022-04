Nuovo appuntamento con Addison in Grey’s Anatomy 18, stavolta decisamente a sorpresa: Kate Walsh riprende il suo storico ruolo per la seconda volta nel corso di questa stagione, attualmente in onda su ABC ogni giovedì negli Stati Uniti e in Italia su Disney+ con un episodio ogni mercoledì.

Il ritorno di Addison in Grey’s Anatomy 18 è stato annunciato dai canali social della serie, che mostrano l’attrice pronta a rivestire il camice della dottoressa Montgomery in un reel stile TikTok. L’episodio che vedrà Walsh come guest star nel cast è atteso per il 5 maggio negli Stati Uniti, di conseguenza arriverà solo a giugno in Italia.

La nuova apparizione di Addison in Grey’s Anatomy 18 potrebbe essere legata ad un caso medico specifico o avere un altro scopo, ad esempio quello di reintrodurre il personaggio nella serie: quest’ultima ipotesi, auspicata dai fan ma poco probabile visto che l’attrice vive ormai stabilmente in Australia, potrebbe aprire nuove trame per la stagione successiva, la diciannovesima, già rinnovata da tempo da ABC.

Il ritorno di Addison in Grey’s Anatomy 18 è già avvenuto lo scorso ottobre, quando il personaggio è apparso in due episodi con un emozionante incontro con Meredith e i figli di Derek. I dettagli di questa nuova apparizione sono ancora sconosciuti, così come la permanenza del personaggio nella serie.

Ma oltre ad Addison in Grey’s Anatomy 18, la speranza dei più è di rivedere anche il personaggio di Arizona: qualche giorno fa l’attrice Jessica Capshaw è apparsa accanto all’amica ed ex collega Camilla Luddington (quest’ultima chiaramente in costume di scena) in alcune foto pubblicate online. Un semplice incontro tra amiche sul set o il preludio ad un’apparizione di Capshaw nei panni della dottoressa Robbins? Per ora l’unica certezza riguarda il rientro in scena di Walsh, ma col rinnovo della serie per la stagione 19 non è escluso che anche altri veterani del medical drama di ABC possano fare capolino in futuro.

Continua a leggere su optimagazine.com