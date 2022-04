Il nuovo fitness-tracker Garmin Vivosmart 5, lo specialista dei dispositivi indossabili della società statunitense, è pronto a fare il suo debutto ad un prezzo più basso e con un display OLED monocromatico più ampio del 66% (per favorire la leggibilità grazie al testo più grande), rispetto al suo predecessore Vivosmart 4, che può essere azionato sia tramite il touchscreen che il pulsante situato alla base dello schermo. A rilasciare interessanti informazioni circa la nuova versione è stato l’attendibile leaker Roland Quandt, il quale ha pubblicato immagini stampa e rivelato dettagli circa la scheda tecnica dell’orologio intelligente. A questo punto, andiamo a vedere insieme quali sono le altre specifiche tecniche trapelate.

Il prossimo Garmin Vivosmart 5 avrà a bordo nuove funzionalità come il punteggio sulla qualità del sonno, la funzione di sicurezza e tracciamento, che per essere sfruttata necessita di un collegamento tra lo smartwatch e il telefono, e l’invio di notifiche di emergenza inclusa la posizione in tempo reale, se necessario. Garmin offre al Vivosmart 5 un’autonomia fino a sette giorni; inoltre, il fitness-tracker è resistente all’acqua, infatti può essere utilizzato senza problemi anche durante la doccia o le sessioni di nuoto. Le app sportive integrate sono programmate per registrare attività come corsa, yoga, cardio, nuoto in piscina e altro ancora. Il braccialetto è anche in grado di registrare corse ed escursioni tramite la connessione dello smartphone, come pure di rilevare la saturazione dell’ossigeno nel sangue tramite il sensore PulseOX, oltre che a monitorare la frequenza cardiaca, i livelli di idratazione e di stress ed a calcolare le calorie bruciate.

Per il momento, ancora non è stata rivelata la data di lancio e il prezzo del Garmin Vivosmart 5, anche se tutto dovrebbe essere già pronto per il debutto, per cui non bisognerà aspettare molto. Quanto al costo la cifra non sarà esorbitante. Molto probabilmente si aggirerà intorno ai 139 euro, proprio come il suo modello precedente. Le colorazioni? Nera, bianca e verde menta.

