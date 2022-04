Se siete intenzionati ad acquistare l’Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (dotato, quindi, di comandi pratici per la TV) e streaming in HD semplificato, allora non potete perdervi l’incredibile offerta di oggi, giovedì 7 aprile, su Amazon, che la rende disponibile al prezzo di 24,99 euro (invece di 39,99 euro di listino). Inoltre, avrete la possibilità di acquistarla in un’unica soluzione oppure in 5 comode rate mensili da 5 euro ognuna. Il prodotto è sia venduto che spedito dall’e-commerce. Curiosi di scoprire quali sono le sue principali funzioni e specifiche tecniche? Vediamole insieme.

L’Amazon Fire TV Stick offre uno streaming rapido e in FullHD del 50% più potente rispetto al modello del 2019 e pratici comandi per la TV. La confezione include il telecomando vocale Alexa, con tasti per accensione/spegnimento e regolazione del volume , che permette di aprire le app ancora più velocemente. Con il telecomando vocale, inoltre, potrete usare la voce per cercare e avviare la riproduzione di contenuti da varie app e potrete accendere e spegnere i dispositivi compatibili (TV e soundbar), nonché regolarne il volume, senza usare un altro telecomando. Le immagini prenderanno vita grazie all’avvolgente audio Dolby Atmos, disponibile per titoli selezionati (compresi i contenuti di Prime Video, Netflix e Disney+) collegando la Fire TV Stick a una soundbar oppure ad un impianto stereo compatibile. La tecnologia Dolby Atmos vi regalerà un audio di qualità Home Theatre o surround con qualsiasi altoparlante.

L’Amazon Fire TV Stick, oggi in offerta al costo di 24,99 euro, offre tantissimi canali, skill Alexa e app disponibili, tra cui Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Play Infinity, RaiPlay e tanti altri. Coloro che sono iscritti ad Amazon Prime, inoltre, hanno accesso illimitato a migliaia di film ed episodi di serie TV. Avrete disponibile anche la visione di eventi in diretta con un abbonamento a DAZN, RaiPlay e Mediaset Infinity. Insomma, non fatevi scappare questa incredibile occasione.

