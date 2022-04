Quest’oggi è presente su Amazon un’offerta piuttosto interessante che riguarda l’iPhone 12 nero da 128GB di memoria interna, un dispositivo di grande appeal che è ancora piuttosto ricercato sul mercato nonostante l’arrivo da mesi dell’iPhone 13. Parliamo di un top di gamma dalle ottime caratteristiche tecniche e che può essere acquistato attualmente ad un prezzo più accessibile. Vediamo a questo punto più nel dettaglio l’offerta proposta da Amazon quest’oggi e che potrebbe spingere molti utenti all’acquisto.

La nuova offerta Amazon per iPhone 12 da 128 GB da questo giovedì

Rilancio da esaminare più da vicino, dunque, dopo quello di inizio mese. Come già accennato in precedenza si tratta dell’iPhone 12 nero da 128GB di memoria interna e che può essere acquistato al costo di 749,99 euro. Andando più nello specifico è stato applicato uno sconto del 16% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 889 euro, arrivando quindi ad un risparmio piuttosto notevole. Amazon permette di poter pagare questo iPhone 12 anche a rate grazie a Cofidis e la disponibilità risulta essere immediata, ciò significa che nel giro di pochi giorni potrà arrivare a casa vostra senza costi in più per la spedizione.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (128GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

L’offerta è senza dubbio piuttosto appetibile e non è un caso che si stia parlando dell’Amazon’s choice di giornata, ossia lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente l’acquisto. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo top di gamma di casa Apple, sottolineiamo come ci sia un display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, il vetro più resistente presente in circolazione. Non è da sottovalutare nemmeno il comparto hardware, grazie alla presenza del processore A14 Bionic e la possibilità di poter contare sulla connettività 5G.

Per quanto riguarda invece l’aspetto fotografico, evidenziamo come questo iPhone 12 sia dotato di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine parliamo di uno smartphone resistente all’acqua ed alla polvere grazie alla certificazione IP68.

