Seconda puntata di Don Matteo 13 in cui si oppongono sentimenti contrastanti, eppure a volte collegati: stiamo forse parlando di Anna e Marco? La Capitana cercherà di dimenticare Sergio nell’appuntamento in onda stasera 7 aprile, e magari sarà proprio il PM Nardi ad aiutarla?

Una stagione piena di novità, a cominciare da Terence Hill che cederà il testimone a Raoul Bova. Nel corso di oltre vent’anni di messa in onda, la fiction Rai ha sempre raccontato uno spaccato dell’Italia, dai problemi degli adolescenti, al loro rapporto con i genitori, al mondo degli adulti in generale, dando sempre una chiave per affrontare frontalmente la vita, ma sempre in maniera ottimista.

Ecco le anticipazioni sulla seconda puntata di Don Matteo 13 dal titolo Amore e rabbia.

Don Matteo indaga sull’omicidio di un avvocato che sembra essere legato a un adolescente di nome Federico. Il giovane si imbatte casualmente nel parroco proprio mentre è in fuga dalla casa della vittima. Il sacerdote riesce a creare un rapporto con il ragazzo, benché il giovane sia scorbutico e rabbioso, e decide di scoprire la verità sull’omicidio per cercare di aiutarlo. Nel frattempo, Valentina muove i primi passi a Spoleto e sviluppa una buona intesa con Marco. Invece, Anna cerca di dimenticare Sergio, ma Cecchini equivoca le azioni della Capitana (pensando voglia farla finita). Preoccupato, il Maresciallo convince Marco a starle vicino: l’amicizia tra loro due può davvero esserci?

Nel cast di Don Matteo 13: Terence Hill nei panni di Don Matteo; Nino Frassica nel ruolo del Maresciallo Cecchini; Maria Chiara Giannetta è la Capitana Anna Olivieri; Maurizio Lastrico è il PM Marco Nardi; Nathalie Guetta nei panni di Natalina; Francesco Scali nel ruolo di Pippo; Aurora Menenti è Ines; e Francesco Castiglione è Barba. New entry: Emma Valenti è Valentina Anceschi; Mattia Teruzzi è Federico; Giorgia Agata è Greta.

L’appuntamento con la seconda puntata di Don Matteo 13 è per stasera alle 21:25 su Rai1.

