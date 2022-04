Locke and Key 3 sarà l’ultima stagione. Lo ha annunciato Netflix, che conferma così che la serie fantasy non avrà una quarta stagione.

Basato sull’omonimo fumetto, la serie tv segue le vicende di tre fratelli che, dopo la morte del padre, si trasferiscono da Seattle nella sua casa di famiglia in Massachusetts. Presto scoprono chiavi magiche nascoste in tutta l’abitazione, opportunamente chiamate Keyhouse, che possono essere utilizzate per sbloccare porte segrete. Tuttavia, anche una presenza demoniaca è alla ricerca delle chiavi.

Non c’è ancora una data ufficiale di Locke and Key 3, ma secondo Variety dovrebbe uscire su Netflix quest’anno e sarà composta da otto episodi (al momento in post produzione, come segnala Deadline). Tre stagioni erano comunque nei piani dei co-showrunners e produttori esecutivi Carlton Cuse e Meredith Averill.

In un comunicato stampa hanno dichiarato: “Una volta che abbiamo iniziato a lavorare sulla serie, abbiamo ritenuto che tre stagioni fossero la durata ideale per portare la storia della famiglia Locke e le loro avventure Keyhouse a una conclusione soddisfacente. Come narratori, siamo grati di aver avuto l’opportunità di raccontare la nostra versione dell’incredibile storia di Joe Hill e Gabriel Rodriguez esattamente come volevamo. Teniamo le chiavi magiche, però, per uso personale”.

Nel cast di Locke and Key ritroveremo Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Petrice Jones, Laysla De Oliveira, Griffin Gluck, Aaron Ashmore, Hallia Jones e Brendan Hines.

Insieme a Cuse e Averill, è stato sviluppato per la televisione da Aron Eli Coleite. I produttori esecutivi includono Cuse, Averill, Coleite, Lindsey Springer, Tim Southam, Michael Morris, Joe Hill, John Weber, Frank Siracusa, Chris Ryall, Ted Adams, Lydia Antonini, Andy Muschietti, Barbara Muschietti, David Alpert, Rick Jacobs e Kevin Lafferty.

Continua a leggere su optimagazine.com.