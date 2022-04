Ecco arrivare il nuovo Honor Magic 4 Lite, un device che si affianca ai già noti Magic 4 e 4 Pro, presentati al MWC 2022 di Barcellona (il top di gamma Ultimate è stato lanciato il mese scorso). Si era già discusso dell’ultimo arrivato Honor Magic 4 Lite, che, a conti fatti, non offre chissà cosa di diverso rispetto ai modelli già attualmente in commercio. Il telefono ricorda molto un’altra nostra conoscenza, l’Honor X30, di cui rappresenta forse un rebrand (il riferimento è anche ad Honor X9 5G, un altro nome che è stato dato a questo stesso dispositivo). A cambiare sono solo i mercati di destinazione, ma non le specifiche tecniche ed il design dei tre esemplari.

Ad ogni modo, il nuovo Honor Magic 4 Lite include uno schermo LCD da 6.81 pollici con frequenza di refresh rate a 120Hz, il processore Snapdragon 695 (6GB di RAM e 128GB di memoria interna) ed una batteria da 4800mAh con supporto alla ricarica rapida a 66W (capace di passare da 0 a 80% in circa mezz’ora). Il device può essere acquistato nelle colorazioni Ocean Blue, Titanium Silver e Midnight Black, ed include una fotocamera frontale da 16MP. Sul retro è presente il classico comparto posteriore di forma circolare, con dentro un sensore principale da 48MP, un sensore macro da 2MP ed uno di profondità da 2MP.

Il nuovo Honor Magic 4 Lite include le connettività 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, l’NFC, l’USB-C, il GPS con Glonass, Beidou e Galileo. Non manca il supporto dualSIM, con gestione software affidata ad Android 11 con Magic UI 5.0. Il prezzo non è ancora stato divulgato, ma possiamo farcene un’idea dal cartellino degli omologhi Honor X9 5G e Honor X30, che costano rispettivamente circa 282 e 215 euro presso il mercato cinese. Potrebbe in qualche modo interessarvi?

