Jonathan Banks ha un nuovo ruolo dopo aver interpretato il sicario Mike Ehrmantraut in Breaking Bad e Better Call Saul. L’attore affiancherà Noomi Rapace in Constellation, serie drama ordinata da Apple TV+.

Secondo l’annuncio ufficiale del sito di streaming, Constellation è una storia di cospirazione in cui Noomi Rapace (Uomini che Odiano le Donne, Sherlock Holmes: Gioco di Ombre) interpreterà Jo, una donna che torna sulla Terra dopo un disastro nello spazio “solo per scoprire che i pezzi chiave della sua vita sembrano mancare”. La serie è descritta come “un’esplorazione dei confini oscuri della psicologia umana, la disperata ricerca di una donna di esporre la verità sulla storia nascosta dei viaggi nello spazio e di recuperare tutto ciò che ha perso”.

Apple TV+ non ha invece fornito alcun dettaglio sul personaggio di Jonathan Banks, che al momento resta top secret. Con molto probabilità farà parte del cast principale.

Peter Harness (Doctor Who, Wallander ) ha creato e scritto la serie. Michelle MacLaren (Breaking Bad, The Morning Show) si occuperà di dirigere gli episodi. Harness e MacLaren sono anche tra i produttori esecutivi dello show. Turbine Studios e Haut et Court TV sono i produttori.

Noomi Rapace è noto al pubblico per aver interpretato il ruolo iconico di Lisbeth Salamander nei film svedesi basati sui romanzi Millenium di Stieg Larsson. Jonathan Banks, più volte candidato agli Emmy, ha interpretato per la prima volta il suo personaggio dell’ex poliziotto corrotto e poi criminale Mike Ehrmantruat in Breaking Bad, prima di tornare a vestire i suoi panni in Better Call Saul (lo vedremo ancora nella sesta e ultima stagione della serie prequel di Breaking Bad, su AMC e poi Netflix da fine mese). L’attore è apparso anche in serie tv come Community, Castle, Ringer e Modern Family.

