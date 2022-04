Parte la prevendita dei biglietti per Eurovision Song Contest 2022 e molte delle tipologie disponibili fanno registrare il tutto esaurito immediato. Nel giro di pochi minuti non è più possibile acquistare biglietti per la finale di sabato 14 maggio a Torino ma c’è ancora qualche possibilità per chi vuole assistere allo show dal Pala Olimpico.

Sono infatti ancora disponibili pochi biglietti per le giornate del 9, del 10 e del 12 maggio ma non per lo show principale serale. Vediamo insieme, nel dettaglio, le ultime disponibilità e i prezzi dei biglietti ancora disponibili su TicketOne.

I biglietti per Eurovision 2022 disponibili

Il pubblico potrà partecipare alle prove generali per le votazioni delle giurie, alle semifinali e poi alla serata finale, trasmessa in diretta su Rai1 sabato 14 maggio ma alcuni show hanno già fatto registrare il tutto esaurito.

Al momento è possibile acquistare biglietti per Dress Rehearsal 2 della prima semifinale (Jury Show) in programma lunedì 9 maggio alle ore 21.00. Sono in vendita ticket a partire da 30 euro e non è possibile acquistare un numero di biglietti superiore a 4 unità.

Sono poi disponibili biglietti per Dress Rehearsal 3 della prima semifinale (Family Show) nel pomeriggio di martedì 10 maggio, prova generale dei Paesi della prima semifinale. In questo caso i biglietti sono in vendita a partire da 50 euro. Lo show inizierà alle ore 15.00.

Infine, sono disponibili biglietti per il Family Show di giovedì 12 maggio con inizio alle ore 15.00 per la seconda semifinale. Anche in questo caso, i biglietti partono da 50 euro.

Ricordiamo che nelle due semifinali non è prevista l’esibizione dell’Italia, con Mahmood e Blanco, che invece è già in finale di diritto.