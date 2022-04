Mai come in questo periodo ci sono avvistamenti di UFO e si parla dell’argomento alieni. Questo anche grazie alle interviste che ho fatto a CORRADO MALANGA, Marina Tonini e Gaspare De Lama, che ebbe contatti per alieni a partire dal 1956.

Ho invitato Corrado Malanga al Premiato Circo Volante del Barone Rosso per intervistarlo su questi argomenti e sul dualismo tra Deva e Asura. Ha anche spiegato il perché questo argomento sia nascosto dal potere, che però è comandato da extraterrestri. Corrado, assieme a Leonardo Pagni e Michele Micheletti, hanno raccontato l’evento CO-Scienza che lo vedrà tra i protagonisti sabato 9 e domenica 10 aprile.

Sarà una maratona che condurrò in diretta riservata a chi si iscrive, GRATUITAMENTE, sul sito www.co-scienza.it

Parteciperanno: Max Gazzé, Heather Parisi, Petra Magoni, Massimo Cacciari, Linda Corrias, Marco Guzzi, Simona Atzori, Nitamo Montecucco, Virginia De Maio, Thea, Thomas Torelli, Alberto Simone, Althair, Shirta,Beatrice Carbone, Roberto Maria Sassone, Giorgia Sitta, Antonio Kilo Canella, Pier Luigi Lattuiada, Erica Poli, Raffaele Fiore, Emiliano Toso, Paolo Lissoni, Siusy Blady e Andrea Colombini

Ecco la descrizione dell’evento e programma:

CO-SCIENZA Frammenti evolutivi 2022

9 e 10 aprile

conduce Red Ronnie

“La natura ama nascondersi” (Eraclito)

CO-Scienza anche quest’anno si conferma come il più grande evento di qualità sui temi dell’evoluzione di coscienza e del risveglio interiore. Il tema prescelto per il 2022 è quello legato ai messaggi non palesi, quei significati che da secoli ci indicano la strada per capire chi siamo e cosa dobbiamo fare che però sono difficili da ricercare, cogliere e da interpretare correttamente. Ecco perché abbiamo scelto il frammento di Eraclito che recita proprio “La natura (verità) ama nascondersi”. Faremo questo percorso di scoperta utilizzando l’arte.

L’arte è un veicolo d’eccezione che da sempre contiene e trasporta i significati profondi dell’esistenza.

Ci accingiamo ad assistere quindi a due giorni di diretta streaming, condotti da Red Ronnie, per ben oltre 15 ore di collegamento dove cercheremo di intercettare questi significati sapienziali per renderli espliciti. I segreti dell’evoluzione di coscienza, della trasformazione e della crescita personale nascosti nelle arti espressive svelati e evidenziati dai 24 fantastici relatori che ci mostreranno come l’arte abbia da sempre mostrato la via dell’evoluzione interiore, della “salvezza” e del divenire sé stessi ma noi non ce ne siamo mai accorti.

Abbiamo individuato cinque arti principali che costituiranno le colonne della narrazione di Frammenti Evolutivi del 9 aprile: la musica, la pittura, il cinema, la letteratura e l’espressività corporea. Per ognuno di questi riferimenti tre figure si alterneranno per estrarre il significato sapienziale (i frammenti a carattere evolutivo nascosti), dalla propria arte di riferimento, secondo tre diversi punti di vista: quello dello specialista (un esperto del messaggio anagogico), quello dell’addetto ai lavori (l’artista) e quello della visione scientifica (un personaggio di scienza).

Sono stati anche previsti degli interventi speciali che serviranno a ribadire il tema centrale dell’evento ad opera di grandi nomi del mondo della cultura e della clinica. Il giorno 10 aprile, domenica, l’evento CO-Scienza proseguirà con un presupposto diverso sul tema “L’energia femminile che doveva cambiare il mondo forse lo ha già cambiato”.

Le musiche di Franco Battiato che incorniceranno anche l’evento del 2022 sono eseguite dal Collettivo Musicale Inneres Auge di CO-Scienza e sono cantate da Carlo De Toni e Valeria Volpi.

Sabato 9 aprile – Frammenti Evolutivi

09.30 Saluti e presentazione dell’evento

09.45 Meditazione di benvenuto e allineamento con Thea

10.00 Intervento speciale di Marco Guzzi

10.30 Shock in my town (Battiato)

10.35 Virginio De Maio (Cinema)

10.55 Thomas Torelli (Cinema)

11.15 Alberto Simone (Cinema)

11.35 Intervento speciale di Massimo Cacciari

12.05 Niente è come sembra (Battiato)

12.10 Althair (Pittura e arti grafiche)

12.30 Simona Atzori (Pittura e arti grafiche)

12.50 Nitamo Montecucco (Pittura e arti grafiche)

13.10 Pausa

14.00 Meditazione guidata con Michele Micheletti

14.30 Personalità empirica (Battiato)

14.35 Shurta (Espressività corporea)

14.55 Beatrice Carbone (Espressività corporea)

15.15 Roberto Maria Sassone (Espressività corporea)

15.35 Segnali di vita (Battiato)

15.40 Giorgia Sitta (Letteratura e fiaba)

16.00 Antonio Bilo Canella (Letteratura e fiaba)

16.20 Pier Luigi Lattuada (Letteratura e fiaba)

16.40 Intervento speciale di Erica Poli

17.00 La cura (Battiato)

17.05 Raffaele Fiore (Musica)

17.25 Max Gazzè (Musica)

17.45 Emiliano Toso (Musica)

18.05 Saluti finali

Domenica 10 aprile – “L’energia femminile che doveva cambiare il mondo forse lo ha già cambiato”

09.30 Saluti e presentazione della giornata

09.45 Paolo Lissoni

10.15 Siusy Blady

10.45 Petra Magoni

11.15 Linda Corrias

11.45 Presentazione progetto “Arche” con Leonardo e Michele

12.00 Andrea Colombini

12.30 Corrado Malanga

13.00 Heather Parisi

13.30 Chiusura e saluti

