Il nuovo singolo di Gianluca Grignani è A Long Goodbye. Oggi la voce di Falco A Metà compie 50 anni e ha scelto di fare un regalo ai suoi fan. Il cantautore milanese, inoltre, ha tra le mani un progetto monumentale ultimato dopo 5 anni di intenso lavoro.

Il nuovo singolo di Gianluca Grignani

A Long Goodbye sarà fuori il 22 aprile, e a questo giro il cantautore ha scelto di riprendere – almeno in parte – quel discorso meraviglioso interrotto dopo La Fabbrica Di Plastica. Nell’annunciare il nuovo singolo, Grignani scrive: “Presto questo cielo si riempirà di rock e blues”. Non è dato sapere se arriverà anche un nuovo album, ma durante un’intervista rilasciata a Rolling Stone ha svelato qualcosa.

Il nuovo singolo di Gianluca Grignani sarà una ballad blues rock, infatti, con titolo e strofa in inglese. Il suo ultimo singolo è I Bei Momenti, un matrimonio tra rock e indie che ha sorpreso tutti e che includeva tante sfumature in comune con La Fabbrica Di Plastica. Quest’anno il cantautore milanese ha fatto il suo glorioso ritorno a Sanremo durante la serata dei duetti per cantare La Mia Storia Tra Le Dita in coppia con Irama. Grignani, dunque, è pronto a ripartire.

Il nuovo album

In 5 lunghi anni di lavoro Gianluca Grignani ha messo insieme tanti pezzi che culmineranno nel progetto “Verde Smeraldo” (virgolette necessarie fino all’uscita dell’opera), un concept album strutturato in 3 dischi in cui il cantautore ha sfoderato una delle sue ultime passioni: quella per il blues.

Tracklist, copertina e data di uscita del progetto non sono ancora note, ma Grignani ha già detto che sarà un continuum con La Fabbrica Di Plastica seppure a questo giro non anticipi alcun genere come invece accadde con il suo secondo album.

Con l’uscita del nuovo singolo di Gianluca Grignani potrebbero arrivare altre novità, e i fan sono in febbrile attesa e speranza.