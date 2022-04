Abbiamo atteso a lungo, ma a partire da oggi 6 aprile possiamo concentrarci finalmente sulle prime novità che sono venute fuori a proposito del nuovo aggiornamento iOS 15.5, tramite la beta 1. Dopo aver analizzato l’impatto avuto da iOS 15.4.1 nei giorni scorsi con un altro articolo, soprattutto per quanto riguarda la durata della batteria, oggi tocca fare un altro step, in attesa che l’upgrade sia disponibile nella sua versione ufficiale e definitiva. Aspettative significative, alla luce delle informazioni che abbiamo raccolto in queste ore per il pubblico.

Considerazioni preliminari sulle prime novità dell’aggiornamento iOS 15.5 con la beta 1

Nello specifico, analizzando le prime novità dell’aggiornamento iOS 15.5 con la beta 1, ci sono alcuni punti da mettere in evidenza. Ad esempio, secondo MacRumors ci sono chiari riferimenti a proposito dell’imminente arrivo dell’app “Apple Classical“, che a conti fatti apre ufficialmente una nuova fase di Apple Music. Dopo il rilascio della suddetta beta, infatti, osserviamo le voci “Apri in Apple Classical” e “Apri questo nella nuova app progettata per la musica classica” nel codice dell’app Musica. Dunque, sta arrivando un’app per la musica classica che andrà ad affiancare il servizio già esistente in iOS.

ARTICOLI CORRELATI

Provando a scovare altre nuove funzioni nell’aggiornamento iOS 15.5, con la beta 1 è venuta a galla anche la sezione Apple Pay Cash dell’app Wallet, all’interno della quale ora troviamo anche i pulsanti “Richiedi” e “Invia” per semplificare la gestione dei contanti direttamente da Wallet. Ancora, sembrerebbe che Apple stia lavorando per rinominare “iTunes Pass” in Wallet, ribattezzandolo “Apple Balance”. Staremo a vedere se la novità in questione sarà disponibile da subito, al momento del lancio dell’upgrade.

Inutile dire che in tanti si aspettano passi in avanti significativi sul fronte della durata della batteria, una volta disponibile l’aggiornamento stabile di iOS 15.5.

Continua a leggere su optimagazine.com