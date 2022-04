Una soluzione ufficiale per risolvere i problemi Alice Mail in Italia, al momento ancora non c’è. Se la posta di TIM ancora non funziona questa mattina, a prescindere dal fatto che l’anomalia riguardi i messaggi in entrata o il login tramite app (da browser dovrebbero andare meglio le cose a quanto pare), ci sono degli interventi che potete fare voi stessi per provare a migliorare le cose. Dunque, dopo aver denunciato il disagio degli utenti con un primo articolo nella giornata di ieri, stamane proveremo a passare alle soluzioni, in attesa di un intervento definitivo da parte dei tecnici.

Come provare a superare i problemi Alice Mail con posta che non funziona oggi 6 aprile

Qualcosa, a quanto pare, è cambiato in termini di certificati, stando almeno alle indicazioni che giungono da fonti interne ad Outlook. In attesa che i tecnici di TIM riescano a risolvere i problemi Alice Mail, o quantomeno che ci facciano sapere come gestire la situazione con un tool ufficiale, possiamo analizzare alcune soluzioni che a quanto pare si stanno rivelando efficaci. Secondo quanto ho raccolto in rete stamane, infatti, è fondamentale trovare il modo di accedere, qualora il login generalmente non funzioni, per poi mettere mano alle impostazioni server.

Provate con diversi browser o con vari gestori cui appoggiarvi per la connessione, per poi modificare determinate voci all’interno delle impostazioni dei server. In particolare, diversi utenti hanno confermato che passando da in.alice.it a pop.tim.it dovremmo metterci alle spalle le anomalie emerse tra martedì e mercoledì. Difficile dire se si tratti di una soluzione temporanea o definitiva, ma allo stato attuale non ci sono alternative per chi ha bisogno di accedere e ricevere nuovamente email.

A tal proposito, abbiamo anche un elenco di voci da compilare con la massima precisione, in modo da archiviare i problemi Alice Mail. Se ancora non funziona la posta di TIM, infatti, seguite attentamente lo schema qui di seguito: