Silvano de I Cugini di Campagna squalificato all’Isola dei Famosi 2022. Dopo attenti controlli la produzione ha deciso di mandare a casa il neo concorrente per via di quello che è successo durante la diretta di lunedì. Proprio nella diretta di lunedì 4 aprile, il naufrago era finito sotto la lente perché appena messo piede su Playa Accopiada ha finito per pronunciare una bestemmia che non era passata inosservata.

Nella giornata di ieri Mediaset ha tagliato la parte incriminata della puntata integrale ma, a quanto pare, non ha rinunciato a fare verifiche più approfondite fino ad arrivare a questa decisione causata dalla gravità dell’espressione facendo ammenda: “Mediaset si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile”.

Proprio lunedì sera Silvano Michetti e Nick Luciani dei Cugini di Campagna sono sbarcati in Honduras raggiungendo gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 e dopo aver fatto una dedica a Ilary Blasi, Silvano ha provato a spiegare che avrebbe raggiunto la riva anche a nuoto e che non aveva di certo bisogno della barca per farlo ma proprio in quel frangente si è lasciato andare ad un sonoro Porco D….. In quel momento tutti hanno udito la bestemmia e anche in studio Nicola Savino si è accorto subito della gravità della situazione esclamando: “Ahia”.

In particolare, sui social si legge: “A seguito di attente verifiche, effettuate sugli avvenimenti accaduti durante la scorsa puntata, Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano de ‘I Cugini di Campagna’ per l’espressione blasfema pronunciata durante la diretta”. Inutile dire che parte del pubblico è già sul piede di guerra specie dopo quello che si è visto al Grande Fratello Vip 2022 ma, intanto, il naufrago ha dovuto fare la valigia è tornare in Italia chiudendo così la sua esperienza ancora prima di iniziarla.