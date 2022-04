La Ferrero ha predisposto il richiamo di alcuni ovetti Kinder per un focolaio di Salmonella. Alcuni lotti prodotti in Arlon (Belgio) sono stati oggetto di richiamo in svariati mercati europei per un probabile legame con poche decine di casi di Salmonella Typhimorium. L’allarme si è alzato dal Regno Unito dove, stando a quanto riportato dalla BBC, si sono contati 63 casi di salmonellosi, di cui la maggior parte ai danni di bimbi con età al di sotto dei 6 anni.

In Francia sono stati segnalati altri 21 casi tra bambini con meno di 4 anni, ma ci sono stati casi analoghi anche in Svezia (4), Paesi Bassi (2), Germania (6) e Irlanda (10). Si tenga presente che gli episodi francesi, britannici e irlandesi sembrano essere stati provocati dal medesimo ceppo di Salmonella. Le autorità sanitarie britanniche circa la causa del focolaio hanno evidenziato un legame con un particolare prodotto del marchio Kinder, per l’appunto realizzato in Belgio, nello stabilimento di Arlon. Lo stesso legame è stato appurato per 15 dei 21 casi in Francia, che avrebbero ingerito prodotti Kinder il giorno prima della comparsa della sintomatologia.

Come riportato da ‘ilfattoalimentare‘, per quanto riguarda l’Italia, non sono stati finora segnalati casi di Salmonella Typhimurium, ma la Ferrero ha comunque predisposto, in via precauzionale e d’accordo con le autorità sanitarie nazionali, il richiamo di alcuni lotti di Kinder Schoko-Bons prodotti nello stesso stabilimento di Arlon (dove erano stati realizzati i suddetti ovetti Kinder). Parliamo di prodotti che indicano la seguente data di consumo: l’intervallo pare essere compreso tra il 28 maggio ed il 19 agosto 2022. Non è il caso di allarmarsi, né di prendere la situazione sotto gamba: le autorità competenti stanno già agendo per arginare la questione.

