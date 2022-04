C’è un rischio sicurezza da prendere in considerazione per gli smartphone Samsung Galaxy e scovato dal team di esperti Kryptowire. La minaccia riguarda dispositivi di fascia alta abbastanza recenti come gli ex top di gamma Samsung Galaxy S21 ma anche device di fascia media come i modelli della serie A. Per fortuna, al problema, c’è una soluzione concreta che potrà subito essere messa in pratica.

Il tipo di vulnerabilità

La vulnerabilità per i Samsung Galaxy è stata siglata come la CVE-2022-22292. La minaccia è stata scovata dagli esperti a novembre 2021 e prontamente segnalata al produttore. Il rischio rappresentato dall’exploit è stato il seguente: la possibilità di garantire ad app dannose di terze parti il controllo di uno smartphone attraverso alcuni permessi concessi all’app telefono.

Andando più nel dettaglio, la vulnerabilità individuata dagli esperti potrebbe essere stata in grado di installare e disinstallare app all’insaputa del proprietario del telefono, effettuare un ripristino e più in generale aver ridotto sensibilmente il livello di sicurezza del telefono. Insomma, il rischio non è per nulla da sottovalutare e per questo va affrontato.

Una soluzione alla portata di tutti

Per quanto il rischio per i Samsung Galaxy sia reale, è anche vero che gli sviluppatori hanno opportunamente lavorato per risolvere la minaccia. Nella patch di sicurezza del mese di febbraio già sono stati riportati quegli accorgimenti utili per superare la vulnerabilità. Dunque l’unico consiglio utile per chi ancora non ha provveduto ad aggiornare il suo dispositivo all’ultimo aggiornamento mensile disponibile è quello di provvedere al download e dunque all’installazione del cruciale firmware. Nel caso non si provvedesse al passaggio, si correrebbero esattamente i rischi sopra descritti. Meglio provvedere ad un update del mese indicato (o naturalmente successivo) indolore che prenderà solo qualche minuto e non di più ma che fornirà la massima protezione sotto questo aspetto.

