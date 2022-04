Potrebbero essere ore decisive quelle che stiamo vivendo oggi a proposito dell’assegno unico, almeno per quanto riguarda la storia della domanda in istruttoria da più di due mesi. Dopo gli aggiornamenti che abbiamo portato alla vostra attenzione durante lo scorso fine settimana, infatti, qualcosa si muove sul sito INPS. Attraverso alcuni test che ho avuto modo di condurre in mattinata, possiamo analizzare più da vicino come stiano evolvendo le cose. Nessuna certezza assoluta, è opportuno premetterlo, ma quantomeno riscontri oggettivi da portare alla vostra attenzione.

Aggiornamenti sull’assegno unico con domanda in istruttoria il 6 aprile: riscontri imminenti

Premesso che alcuni casi richiedano più tempo a prescindere, a partire da coloro che hanno subito modifiche al proprio IBAN o qualora i richiedenti dovessero avere nel nucleo familiare del figlio è presente un percettore di RdC, ci sono effettivamente aggiornamenti che dobbiamo prendere in esame questa mattina. Con la storia del reddito di cittadinanza le verifiche necessiteranno di maggiore tempo e, come ormai tutti sanno, per queste ultime casistiche seguirà comunque un ulteriore messaggio specifico. Poi c’è la storia della domanda in istruttoria per assegno unico, senza che il proprio caso abbia le suddette peculiarità.

Detto questo, per la domanda classica sull’assegno unico, attualmente in istruttoria, ho fatto personalmente delle verifiche in mattinata. A tanti lo status della richiesta ancora non è cambiato, ma sulla destra, nell’area delle operazioni che gli utenti possono fare in attesa di riscontro da INPS, qualcosa è cambiato. Ora troviamo il messaggio che segue: “Le modifiche sono momentaneamente inibite per verifiche in corso“. Dunque, non possiamo più modificare la domanda.

Potrebbe trattarsi del segnale sul fatto che siamo entrati nella fase finale e decisiva per l’eventuale accettazione dell’assegno unico da parte di INPS. Così fosse, avremo il verdetto nel giro di poche ore.

