Mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S23, ma in queste ore rimbalzano in rete alcune voci particolarmente interessanti per coloro che potrebbero lasciarsi sedurre dal produttore coreano nel primo semestre del 2023. Non è la prima volta che sul nostro magazine trattiamo i rumors sul dispositivo, come avrete notato attraverso il nostro ultimo articolo a tema, ma le voci di corridoio di oggi sono estremamente interessanti. Se non altro perché gli addetti ai lavori si sono concentrati su un tema delicato come quello del processore.

Cosa aspettarsi dal processore dei prossimi Samsung Galaxy S23 in arrivo il prossimo anno

Quali sono le aspettative, ad oggi, per il chip che avremo modo di toccare con mano a bordo dei nuovi Samsung Galaxy S23? Inutile dire che qualche anticipazione ufficiosa in merito ci arrivi direttamente da SamMobile, secondo cui né l’Exynos 2200 né lo Snapdragon 8 Gen 1 hanno mostrato un notevole miglioramento delle prestazioni attraverso il tanto discusso Samsung Galaxy S22. Ecco perché il primo significativo intervento sulla scheda tecnica dei nuovi top di gamma attesi il prossimo anno potrebbe focalizzarsi sul chip, stando alle informazioni raccolte in mattinata.

Per farvela breve, Samsung potrebbe decidere a sorpresa di utilizzare processori MediaTek coi prossimi Galaxy S22 FE e Samsung Galaxy S23. Fino ad oggi, come tutti sanno, il produttore coreano ha utilizzato solo processori Exynos e Qualcomm, per quanto riguarda i suoi telefoni di fascia alta. Qualora le voci del momento dovessero rivelarsi veritiere, sarebbe la prima volta che l’azienda decida di passare ad un processore MediaTek per la sua serie di smartphone di punta. Ecco perché le voci di oggi alimentano non poche discussioni in merito.

Staremo a vedere quale chipset MediaTek verrà utilizzato a bordo del Samsung Galaxy S23, visto che il produttore taiwanese non ha rivelato il suo prodotto di punta per il 2023.

