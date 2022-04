Prosegue l’appuntamento con Perry Mason su Rai4, serie tv dedicata al celebre avvocato/investigatore creato dalla penna dello scrittore statunitense Erle Stanley Gardner.

Stasera 5 aprile andranno in onda due nuovi episodi. Si comincia con l’1×03, di cui vi riportiamo la sinossi:

Per ottenere un vantaggio su EB e il suo team, l’astuto procuratore distrettuale Maynard Barnes rende pubblico un nuovo scioccante sviluppo. Mason e Strickland ottengono l’accesso non autorizzato alle prove fisiche con l’aiuto di Virgil, il collega di Mason all’obitorio della città. Più tardi, Mason tenta di estrarre informazioni da Drake, che è stanco degli occhi attenti di Holcomb ed Ennis.

A seguire, l’episodio 1×04. Ecco la sinossi:

Mason e Strickland si appoggiano a Virgil, ancora una volta, per assistenza extra-legale. Dopo la guarigione di sorella Alice da un episodio spaventoso, Birdy esorta la figlia a rinunciare alle sue affermazioni sul piccolo Charlie. EB affronta la realtà della sua situazione finanziaria e sfoga le sue frustrazioni su Della.

Perry Mason su Rai4 torna in onda mercoledì 13 aprile con due nuovi appuntamenti. Nell’episodio 1×05, mentre Mason e Della sono a nord, Strickland rintraccia il sergente assegnato al caso Dodson. Mason incontra la sua ex moglie Linda e il figlio Teddy. A seguire, l’episodio 1×06: Perry ha difficoltà a lavorare in tribunale, soprattutto quando vengono rivelati nuovi dettagli.

Nel cast di Perry Mason: Matthew Rhys interpreta il detective Perry Mason; Juliet Rylance è Della Street; Chris Chalk è Paul Drake; Shea Whigham è Pete Strickland; Tatiana Maslany interpreta sorella Alice McKeegan; e John Lithgow nel ruolo di E. B. Jonathan. La serie è un prequel ideato da Rolin Jones e Ron Fitzgerald, già sceneggiatori e produttori di Weeds e produttori di Boardwalk Empire e Westworld. Tra i produttori anche il divo hollywoodiano Robert Downey Jr.

L’appuntamento con Perry Mason su Rai4 è alle 21:20.

